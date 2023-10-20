無制限探險隊專訪｜程人富非洲食蚊Marco食屎狂嘔　咖喱7日冇涼沖

由劉諾衡（Mike導）團隊「無制限OT編集団」拍攝的ViuTV節目《花姐ERROR遊》、《美女郊遊遊》、《ERROR自肥企画》等都是口碑保證，幕後團隊夠搏命熱血，成功吸引一堆忠實觀眾。未知是否因為這個緣故，Mike導兩年前Sell不成的非洲旅遊節目橋，早陣子竟然一下就Sell到，於是他的團隊就與小薯茄的程人富、P1X3L的Marco（葉振弘），以及曾參加《全民造星IV》的靚女醫生咖喱（黃雅慧）出發去到南非、肯亞、埃塞俄比亞、烏干達以及坦桑尼亞展開亡命之旅，拍攝《無制限探險隊》。

Mike導出名鍾意挑戰極限，連ERROR、花姐等都曾被他糟躓過，今次三位主持自然無可倖免，程人富要食蚊、旅程中嘔完又嘔的Marco被爆要食屎、咖喱7日冇沖涼等等，問幾位有冇後悔上了賊船，Marco即搶答：「無時無刻！」



（左起）程人富、咖喱、Marco早前為拍攝《無制限探險隊》，啟程非洲展開逾40日之旅。（葉志明攝）

啟程前先打9針 食足68日藥

非洲有別於一般旅遊勝地、不是買張機票就能去度假，原來出發前直至回程後都有大把嘢要準備，首先就是防疫針，三位主持啟程前已先打了8、9支針，程人富說：「我未試過一日入面要打四支針，第二日再打五支。」而整趟旅程中每日都要食藥，拍攝40幾50日，一日都不能斷藥，否則隨時爛肉，Marco說：「 40日再加28日，係68日，連續每日，因為係瘧疾藥，要日日都食，返到嚟香港都要食28日，如果斷咗其中一日就要再重新食過28日。」

原來他們要連續食足68日藥防止瘧疾。（葉志明攝）

咖喱做軍醫 程人富極唔放心：佢講嘢冇Sense

非洲不少地方都落後又污糟，兩位男士可能頂得順，但靚女咖喱何以會接拍這個節目呢，原來起初Mike導就睇中她做過急症室醫生的背景，氹她來做軍醫。咖喱透露：「我心諗，即係佢哋有事就幫佢哋啦，冇事就行行企企、去吓旅行，都幾好喎，同埋聽講通常都係糟躓咗啲主持先嘅，我望一望兩個主持應該都可以幫我擋咗好多，咁咪去囉，當去旅行。」不過程人富和Marco似乎對這位隨團醫生很有意見，更爆料：「其實係驚㗎一開始，你如果認識咖喱個為人，就會諗『得唔得㗎？可唔可靠㗎？講啲嘢咁冇Sense！』佢直程醫人都會話求其啦，好驚㗎！」不過後來有次咖喱做了一件事，讓全場人對她肅然起敬，終於肯信她是專業醫生，至於是什麼事，程人富叫大家睇節目。

曾任屯門醫院急症室醫生的咖喱，最初以為自己只是行行企企的軍醫角色。（葉志明攝）

污水沖涼未算最壞 Marco慘到要食屎

不過有醫生都冇用，齋睇預告片已見到Marco不停「瀑布式嘔吐」，旅程中的核突嘢全部如節目名般「無制限」，日日拍到風塵撲撲、滿身大汗，都未必有得沖涼，程人富說沖涼水是黑色的，不過燈光昏暗大家未必知，連Marco都表示：「我沖完涼先知，仲要用嗰啲水刷牙。」而此時咖喱卻說：「其實我真係唔知……」遭程人富取笑：「嗱，你明佢有幾可靠啦？」問到日常三餐，原來伙食尚算不錯，間中有Pizza、牛扒，但去到烏干達其中一間極多蚊的旅館時，呼吸、擘大口都有蚊，他更被迫食蚊。不過應該冇人慘得過Marco，他要食的是……屎！

Marco、程人富在充氣波波裡翻滾，Marco突然又嘔彩虹，程人富問：「有冇諗過我？我係波波入面嘅另一個人！你想像下，我就喺嗰個噴泉嘅隔籬」。（ViuTV）

Marco本來說：「冇，冇真係食嘅。」誰知程人富和咖喱同步說：「我覺得有喎！」Marco即補充：「又冇真係食落去嘅，但係有掂到個嘴，我唔知會唔會剪出街，總之呢趟旅程嘅後半，同屎係分唔開嘅。」問到是吃誰的屎，程人富說總之不是人屎，但各種動物的屎都有，咖喱謂：「只能夠講，係新鮮嘅、熱嘅。」而成為品屎專家的Marco更分享：「肉食動物嘅屎會再臭啲，草食動物係乾淨啲，冇咁臭！」而講開屎，幾位則透露在旅程中原來連屙屎都戰戰兢兢，如廁過程全程零私隱被直擊，所以他們不斷希望自己的腸胃爭氣點，「只要你屙屎俾人發現，你就會上電視！」、「你可以屙，但係你唔可以係第一個屙，邊個第一個屙就要上鏡！」

Marco成了今次的「食屎擔當」，被大爆品嘗到多種動物的糞便。（葉志明攝）

去非洲當然要睇動物大遷徙，最讓三位深刻的動物，依次是獅子、斑馬和花豹。（葉志明攝）

咖喱自薦行7日山冇涼沖

程人富、Marco大約在非洲逗留了40幾日，而咖喱不知哪兒來的自信，自薦、自費跟Mike導等人挑戰去坦桑尼亞行山，行足7日，「人生未試過7日冇得沖涼，指甲綑晒黑邊。」其實整團人起初都不建議咖喱行這座山，始終她在眾人心目中體能都比較弱，但她竟然因為覺得幕後阿Ray都行，自己都得，程人富不禁再問：「點解會有呢個錯覺？」而最終咖喱行了兩、三個鐘就開始後悔，坦言自己攞苦嚟辛好折磨。至於問到另外兩位主持有冇後悔參與非洲之旅，Marco搶答：「無時無刻呀！人生去一次，夠晒！」

咖喱說自己的死穴之一是檐蛇，但旅程其中一間旅館卻在大量檐蛇，講到這裡，程人富立即扮檐蛇眼仔碌碌。（葉志明攝）

雖然辛苦，但三位對非洲之旅也無悔，其中Marco就覺得，自己放假不會去非洲旅行，只有拍節目才有契機去體驗，亦試了很多只有拍節目才有機會試到的行程。（葉志明攝）

Mike導真男人 危險項目全攬上身

話雖如此，程人富下次仍會接拍Mike導的節目，雖然今次確實辛苦，不過被節目組定義為「懦夫」的兩位男士，也不斷幫Mike導講說話，他除了強迫二人玩Skydive和笨豬跳外，基本上所有最危險的任務都攬晒上身，完全不怕死，程人富笑言：「佢話你想做就做啦，唔想做就我頂啦，我話咁梗係你做啦！」再次顯出懦夫一面，更被爆一有危險就立即褪後，甚至躲到咖喱身後，難怪咖喱笑他們是最安全的主持，而Marco則辯護說：「留得青山在啫！」節目中最驚險一幕，必數Mike導測試避彈衣出意外，以肉身擋子彈，有此「黃金畫面」，死亡行星馬上變得不值一提、小兒科，不過從預告片中，就見到團隊成功將「死亡行星」發揚光大，就連非洲導遊都中伏，成個彈起！

程人富玩笨豬跳嚇到面青，說終於明白點解當日保錡玩笨豬跳會驚到喊，又謂：「身體同你講係危險，你唔好跳出去，但係你就要做到，仲望到Mike導喺隔籬笑住咁望住你。」（葉志明攝）

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