張致恒雯雯Q&A片　認衰仔拖累關智斌難重組BOY'Z︰99%冇可能發生

張致恒（Steven）與老婆區燕雯（雯雯）關係反覆，雯雯雖然周期性嗌離婚又經常鬧老公廢，不過早前卻四年抱四，而近日在社交平台嗌無錢的雯雯，就與Steven進軍YouTube，頭兩條片就是Q&A，新片中雯雯認對老公偷食、溝女等至今仍無法釋懷，又大談至今未離婚原因。此外，Steven被問到與BOY’Z舊隊友關智斌（Kenny）有冇機會重組，他也認衰仔說：「想我梗係想，但自己曾經破壞咗一個咁好嘅機會，基本上99%冇可能再發生。」



Steven與雯雯關係反覆，雖然女方經常鬧老公，但近日又合體拍YouTube。（IG@stevencheung）

Steven與雯雯近日開設YouTube頻道（Uglymama 雯雯），第一條Q&A片反應幾好，裡面有談到性上癮之謎等，但有人覺得他們回答敷衍，因此兩人昨日（21日）再補拍多另一條更詳盡的Q&A片，雯雯雖然不時搶老公對白，句句窒住晒，但Steven仍表現得處處忍讓。

雯雯被問到最想Steven改什麼壞習慣，她說：「好多，其實講都冇用，佢要改自己改到。爆男方成日唔沖涼、懶、做人不夠積極等。不過片中也見到兩人甜蜜一面，有人問Steven敢不敢即時讓雯雯解鎖自己電話，他說自己電話冇密碼，就連IG私訊等都讓老婆任睇，又說：「基本上我所有密碼佢都有，銀行呀……」雯雯即搶白：「錢都冇！」

雯雯與Steven在直播中耍花槍。（YouTube@Uglymama 雯雯）

有人就問到，Steven以往曾偷食、溝女，到底雯雯如何讓自己釋懷，她直言：「釋懷唔到，所以抑壓到依家要喺IG發洩，我打嘅都係事實，如果冇地方發洩，真係會自殺。」Steven笑問：「冇地方發洩你唔去沖個涼？你唔去食個西瓜？」兩人又談到如何分配照顧四個小朋友的角色，目前兩個大仔由Steven湊，細仔由雯雯湊，但雯雯就批評Steven冇記性，接放學時忘記老師交代的說話，所以之後會自己湊。

雯雯認對Steven偷食無法釋懷，而這原來亦是她終日在IG「叫春」的原因。（YouTube@Uglymama 雯雯）

兩公婆連續兩日出片，第一段片中，細仔天樂都有出鏡。（YouTube@Uglymama 雯雯）

被問鍾意對方什麼，Steven說：「鍾意佢夠細粒，151（cm）……」雯雯叫他認真點，又指有網友覺得以往Steven喜愛的對象都是身材好，跟雯雯完全不一樣，Steven回答：「鍾意同搵嗰個係兩回事，吓吓都要一樣㗎咩？」又自爆愛雯雯的雀斑，讚她對所有人和動物都很有愛心。至於雯雯的答案就簡單得多，她愛Steven的原因就是「靚仔囉」。由於雯雯周期性嗌離婚，講到究竟為何對老公諸多不滿卻不離婚，她就解釋：「係想離婚，但要考慮小朋友，分開定點樣呢，為咗小朋友所以堅持，撐到就撐囉。」

雯雯指至今仍想離婚，但為了四個仔撐下去。（YouTube@Uglymama 雯雯）

雯雯的Channel剛成立，目前有兩段片，第一段過萬觀看，第二段約8千。（YouTube@Uglymama 雯雯）

除了兩公婆的家事，觀眾亦關心Steven與BOY’Z隊友關智斌（Kenny）的關係，由於兩人18年曾合體於九展開演唱會，大玩集體回憶，英皇見反應熱烈，宣布19年再為BOY’Z開紅館演唱會。可惜Steven唔爭氣，被爆一腳踏幾船等，其後又自稱性上癮、連環欠債等，形象插水拖累Kenny，最終演唱會變成Kenny單人舉行，英皇亦徹底放棄「死性不改」的Steven。有人問Steven還會不會再跟Kenny重組，他表示：「你應該唔係問會唔會，係問想唔想，想我梗係想，但自己曾經破壞咗一個咁好嘅機會，基本上99%冇可能再發生。唔緊要啦，大家想睇去YouTube睇返個演唱會回味下。」而本身是BOY’Z fans的雯雯，就直指如果開得成，自己都好想睇。