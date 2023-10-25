大馬網紅李元玲曬舊相　從鄰家女孩變性感女神　13年前後判若兩人

「鋼琴女神」馬來西亞女星李元玲，IG粉絲數超過300萬人追蹤，擁有精緻美貌和性感身材，深受大家喜愛。不過，近日她曬出13年的對比照，判若兩人的變化，粉絲心碎。



李元玲近日在社群平台IG Story曬出2010年和現在的對比照，從畫面中可以看到，13年前留著齊劉海，戴著大鏡框眼鏡，穿著背心搭黑色澎裙，充滿鄰家女孩的氣息，對比現在穿上貼身洋裝，腰束奶澎的火辣曲線，性感十足，無論是身型和穿搭都判若兩人，就連五官也更精緻，網友看傻：「確定不是蔡閨？」

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「鋼琴女神」李元玲曾拜鋼琴家李雲迪門下，擁有令人驚艷的美貌還有前凸後翹魔鬼身材，再加上精湛琴藝，又會跳芭蕾舞，樣樣才藝精通的她，段短時間內在網路上累積高人氣，截至目前為止，IG粉絲追蹤數超過300萬。

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