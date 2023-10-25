新垣結衣女神崩壞？拍時尚照「厭世臉」遭網民狠批：真是一團糟

日本女神新垣結衣憑著初戀美顏和純淨氣質，榮登觀眾心目中的「國民老婆」，但在與《僱傭妻子》（又名：月薪嬌妻／逃避雖可恥但有用）星野源結婚之後，她在各大票選活動當中不再佔據第一，人氣似乎稍稍下滑。近日新垣結衣拍攝廣告寫真時，大膽嘗試暗黑風格和厭世臉，竟被酸民狠吐槽：「沒以前可愛了！」隨後出席電影節又被拍到雙頰浮腫，讓網友大驚失色：「這是我老婆嗎？」。



新垣結衣婚後人氣小跌

日本女星新垣結衣以清新氣質和純淨透明感深受觀眾喜愛，她在2021年5月宣布與《僱傭妻子》同劇男星星野源結婚，無預警喜訊震撼影迷，也讓男粉絲紛紛心碎。新垣結衣過去向來都是「最理想女友」、「最不希望她結婚」…等票選活動和排行榜冠軍，曾經連續蟬聯多年霸榜，獲得「國民女友」、「國民老婆」的封號，然而婚後卻不只落馬前3名，前陣子更跌出榜外，成為人妻後新垣結衣的人氣似乎開始下滑。

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最新寫真呈現暗黑風格

名氣響叮噹的新垣結衣依舊是時尚品牌的寵兒，最近替LV（ Louis Vuitton ）拍攝形象寫真，以黑白照片呈現出經典風範，新垣結衣收起招牌燦爛笑顏、甜美形象，表情高冷地提著最新包款，冷酷的率性風格還真的讓人有些不習慣呢。

厭世臉一度讓人認不出

新垣結衣在另一張LV彩色形象照當中，擺出時尚圈最人氣的厭世臉，死板的表情讓人一度認不出，竟遭酸民吐槽：「沒以前可愛了！」、「奇怪的表情」、「真是一團糟」、「結衣招牌微笑在哪裡？」、「這是我老婆嗎？」，新垣結衣近期風格突如其來地轉變，從甜美到暗黑轉換太突然，讓網友們都不買帳。

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東京國際電影節疑似雙頰浮腫

新垣結衣23號出席第36屆東京國際電影節，她穿著一身保守的黑色套裝登場，意外被攝影師捕捉到雙頰浮腫的照片，女神美貌瞬間打折，空靈氣質盡失，空氣感瀏海稀疏地飄散在額頭，讓不少網友感到吃驚，新垣結衣難得失誤，讓人見識到女神竟也有星光黯淡的時候。

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