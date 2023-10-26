舒淇回應侯孝賢患阿茲海默症退休　坦言早知情：讓他自由自在生活

76歲《悲情城市》、《海上花》導演侯孝賢傳因失智症退休，不會再拍電影，稍後也證實罹患阿茲海默症。原本籌備多年，由舒淇主演的新片《舒蘭河上》將會停工不再拍攝，舒淇被聯合報詢問是否感到遺憾，則表示「一切以侯導家人的回覆便可，希望外界不要打擾他們平靜的生活，讓侯導能自由自在的生活」，提到早已知情此事，並稱讚侯孝賢導演是非常睿智、親切的長者。



舒淇過往曾與侯孝賢合作3部長片《千禧曼波》、《最好的時光》以及《刺客聶隱娘》，短片則有《10+10」、《浮光掠影─每個人心中的電影院》，是侯孝賢御用愛將，《最好的時光》為她拿下金馬獎影后，並以《刺客聶隱娘》參展康城影展，不僅打進荷李活、拿過多項國際影后，更一舉成為歐洲三大影展評審，在國際知名度大增。

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外媒「Indiewire」指出，侯孝賢正與失智症戰鬥，更有知情人士表示他不會再拍電影，2015年與舒淇合作的《刺客聶隱娘》已是最後作品，並引述侯孝賢友人、英國權威影評人Tony Rayns 23日的說法，他在倫敦花園電影院介紹侯孝賢作品《童年往事》的放映會時，提到侯孝賢已經退休，這點也被策展人George Crosthwait證實。

外媒更爆料侯孝賢台北工作室已經關閉，包括助理在內所有工作人員都已離開，不過家屬稍晚已經否認此事，表明公司業務依舊持續運作，而侯孝賢迄今仍擔任《車頂上的玄天上帝》、《老狐狸》監製，力挺子弟兵黃文英、蕭雅全。

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黃文英是侯孝賢的御用美術設計，無論如何都對侯孝賢導演無比感謝，也希望他照顧身體，並秀出去年開鏡時的合照，表示侯導非常關心電影拍攝，「上週帶著《車頂上的玄天上帝》參加夏威夷影展，剛回台北，正想邀請侯導來看我的第一部作品。侯導不僅擔任這部片的監製，參與開鏡儀式，去年拍攝時也數次至拍攝現場探班，給予劇組諸多建議，由衷感謝他！我知道侯導身體的狀況，但今天從外媒知道這個消息，當然希望侯導能夠照顧好身體，持續運動保持體力」。

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