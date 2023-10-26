女收銀員撞樣倪妮爆紅　放一星期假為躺流量？

坊間有不少素人都長有一張明星臉，就好似近日位於河南許昌任職超級市場的年輕女收銀員，因與女星倪妮相似而爆紅，不少民眾更為見她專程來該超市打卡圍觀，頓時掀起網上熱話。

倪妮長了一張高級臉。（倪妮工作室微博圖片）

從網上曝光的片段可見，該年輕女收銀員長了一張方圓臉，擁有細長狐狸眼，眼神中透着幾分誘惑美感，臉型與五官都神似倪妮，而且她嘴唇還塗上大紅色唇膏，這一特點與倪妮又相撞，因為她每逢出席公開活動幾乎都有紅唇造型，每每都令大家眼前一亮，令大家留下深刻印象。

該年輕女收銀員整體看上去五官精緻，絕對是一位美女，而樣貌出眾的她，身穿啡色制服認真地工作，不時展現微笑為顧客服務，不少民眾因被其外貌與優質結帳服務吸引，而紛紛對其有讚無彈。更有民眾因為想見其一面，而專程開車前往該超市打卡，可見她真的一夜成名，成為網絡紅人了。

女收銀員被指神似倪妮爆紅。（微博圖片）

側臉更神似倪妮。（微博圖片）

而未知是否因爆紅原因為其帶來不便，她近日就在社交網站發文表示：「喜提假期一周。」被猜測是躺流量。而有內地媒體則聯絡到她，提到對於突如其來的關注，她就表示其實自己只長了一張大眾臉而已，而其公司亦對外稱超市收銀員員工有很多，都會安排輪休年休，認為沒有必要專程來看她，而她目前在該超市已任職一年多了。

倪妮好靚。（倪妮微博圖片）