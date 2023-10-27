陳妍希被傳感情變淡婚姻亮紅燈？　曾投訴陳曉婚前婚後大不同

日前內地女星章子怡與汪峰共同發聲明宣布離婚，正式結束8年婚姻生活，及後引來眾多網民討論，將焦點轉移在陳妍希、陳曉身上，被大家昌衰不看好他們的婚姻，更分析細節指他們感情疑變淡，再傳出婚變傳聞。

陳妍希﹑陳曉因戲生情。（視覺中國）

陳妍希、陳曉結婚多年來不時被傳婚變，惟近來夫妻二人互動變少，被懷疑感情已變淡，以往雙方生日時都會在社交網高調送上祝福，但今年女方生日時，陳曉竟沒有像從前般公開送祝福，此舉動非比尋常，引來不少猜測。

另外，有網民發現陳妍希早前在社交網上貼一家人慶生合照，但夫妻二人的互動少之又少，在一家人共同切蛋糕時，陳妍希笑得相當開心，但陳曉卻零笑容，顯得一臉愁苦似的，而當陳妍希閉眼許願的時候，他亦根本沒有看對方，全程只看着兒子小星星，另外在影大合照時，夫妻二人並沒有站在一起，陳曉只與兒子緊貼着而已，種種的舉動再次令大家猜想是不是婚變。

陳曉被指沒有看着陳妍希。（微博圖片）

夫妻二人沒有站在一起。（微博圖片）

而在今年6月陳妍希單獨現身好姐妹楊丞琳演唱會時，她竟然看到默默落淚，畫面相當淒慘，同現場觀眾開心的氣氛截然不同。雖然，事後她有解釋是被楊丞琳的歌曲感動，但大家就紛紛猜測她是受情傷所致。

陳妍希看演唱會落淚。（微博圖片）

另外，陳妍希在年初的時候於綜藝節目《半熟戀人2》中，更公開投訴陳曉，指出他婚前婚後大不同，表示婚前會製造浪漫，但婚後就再沒有收過對方任何生日禮物。對於婚變傳聞，二人至今沒有作出回應，但網民對他們的婚姻關係甚為關注。