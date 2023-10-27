汪峰傳商演價高達2百萬身家擁逾30億　前任葛薈婕︰我女兒可繼承

內地女星章子怡與男星汪峰在日前共同發聲明宣布離婚，正式結束8年婚姻生活。隨之大家都好關心他們的資產分配問題，有傳男方身家高達逾30億人民幣（約32億港幣），而與其未婚生女的前任葛薈婕在聽說後都大表驚訝，在近日開直播時更笑得開心揚言女兒小蘋果可以繼承，嘲諷他又不能將錢財帶進棺材，引來網上不少熱議。

汪峰﹑章子怡已宣布離婚。（視覺中國）

汪峰身為一線歌手身價自然不菲，有傳其一場商演價已高達200萬人民幣 (約210萬港幣)，參加綜藝節目《中國好聲音》做導師，傳收1500萬人民幣(約1600萬港幣)。除了商演、綜藝節目外，他還在3年前加入直播帶貨圈，吸引不少網民捧場支持，單在今年7月有7場直播，累積賣了逾5000萬人民幣(約5300萬港幣)，所以有網民粗略估計這3年間因直播而賺了2億人民幣(約2億1千萬港幣)。

另外，據報導指汪峰名下還擁有20家企業，其中有13家還在營運當中，版圖涉及投資管理、文化傳媒等，所以綜合自身工作、投資等，有傳其身家已逾30億人民幣，相當豐厚。

汪峰在直播圈被指賺了2億人民幣。（網上圖片）

而離婚後的汪峰前任葛薈婕就成為網民焦點，其在開直播時對網民提問有問必答，更強調不會與對方復合。而對於他身家豐厚一事，她則有聽說，更在鏡頭前不畏言表示：「是呀！據說汪峰資產有30多個億，我驚呆了，真棒。但也不是我的，不過還好，我覺得好的是甚麼，反正我女兒可以繼承，反正女兒不愁吃不愁穿，也不愁這個那個啥的，也挺好，他又帶不進棺材裡面。」不少網民聽後都直斥葛薈婕人品似乎有問題，完全不理會女兒小蘋果的感受，直言繼承家產問題最重要都是要看遺囑而定。

葛薈婕指女兒小蘋果可以繼承汪峰家產。（章子怡微博圖片﹑影片截圖）