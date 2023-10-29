矚目配角｜苑瓊丹宣布息影：我要征服直播帶貨

苑瓊丹拍戲超過41年，演繹過不少經典角色，石榴姐、龜婆、殷十娘，苑瓊丹子，每一個角色都令觀眾有深刻印象，但最近她表示暫時息影，她說：「我暫時唔怕戲住，諗住專心全力進軍直播帶貨，有人驚我嘥咗以前嘅嘢，但點會呢？觀眾睇咗我四十幾年，我點做戲、我係一個點嘅演員，觀眾好清楚。」

苑瓊丹亦老實表示直播帶貨酬勞非常吸引，「如果我係拍一部戲收幾千萬嘅演員，咁當然繼續拍戲啦，不過我冇咁嘅機會，但一場直播隨時賺一百萬，如果穩定地每月當你開四場啦，每場賺一百萬，一年來計就好多錢喇喎。」

除了錢之外，亦因為當抖音直播主，可以擺脫演員的不安存感：「演員這一行太被動，導演唔穩你就冇工開，好多嘢你掌握唔到，變咗我冇好大嘅安全感，但直播帶貨唔同，我可以選擇賣咩貨品，我要點樣賣法，無人可以干預我，同埋喺直播帶貨入面，唔駛諗喇，我一定係女主角。」

苑瓊丹未來工作將重心放在直播帶貨，她除了覺得商機無限之外，亦覺得是一大挑戰。（梁碧玲攝）

直播帶貨難度不低於演戲

近年直播帶貨興起，內地直播網李佳琦、薇婭收入以億計，亦令不少藝人紛紛加入，但亦有人覺得藝人不專注拍戲，反而投身直播是自貶身價，但苑瓊丹不同意，她說：「如果你當帶貨係Sales，咁當然可以話『哎呀，你演員嚟喎，走去賣貨呀？』但喺我角度呢個係一個挑戰嚟，我都係同觀眾接觸而且更直接，佢哋會直接打字出嚟問你嘅，我都係演繹緊一啲嘢，我要短時間內令你相信我，某程度上佢同演戲都有相似嘅地方，咁唔通做舞台劇，直接面對觀眾，你話佢『嘩，咁丟架呀？直接向觀眾賣演技呀？』唔能夠咁講㗎麻？」

苑瓊丹對星爺有讚無彈，更覺得有幸演出石榴姐一角，令她在事業上達到一個高峰。（梁碧玲攝）

想在直播帶貨市場上有競爭力，不單止在做直播期間，自己在抖音及小紅書亦要不斷經營，而好像苑瓊丹有一定資歷的藝員，多數訴說往事，已經相當有流量，而有一件事關於苑瓊丹，多年來都花生指數都上升，那就是拍攝《皆大歡喜》時裝版期間，有傳被兩位女演員欺負，令苑瓊丹很不開心，雖然之前的訪問，她亦有提過，但今次她透露更多資料。

她說：「當時我收一個訊息，呢個我冇同人講過，可以講下，套劇啱啱先開，斬左手定斬右手呢？有一個咁嘅問號？我聽完之後，我覺得要以大局為重，我唔開心唔緊要，咁我咪做完嘢自己喺化妝間囉，冇問題架，瞓下晏覺幾好，開工又精晨，我亦發覺原來人要成功一嘅事，你自己唔一定要開心㗎喎，原來係得㗎喎。」

不過聽苑瓊丹講到斬手信息，當然要追問落去，「（斬手信息其實係點？）即係妳同人嗌交嘛，係咪要事旦唔要一個先？套劇係啱啱開咋喎，（信息係高層畀妳？）我唔話俾你聽係邊個啦？我聽到咁樣嘅訊息，（手機發訊息俾妳？）你唔好理我點知，我覺得公司處理得非常好，沒有威迫過任何人，你唔覺得係一件非常文明嘅事嚟咩？」苑瓊丹在內地直播界打滾三年，果然掌握到流量密碼，懂得用斬左右手來比喻，真是薑越老越辣。

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