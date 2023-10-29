周柏豪做婚禮歌手唱盡好意頭飲歌　兩首歌竟然收呢個價

去年周柏豪（pakho)參加內地綜藝節目《披荊斬棘2》大受歡迎，其憑着高大靚仔外型及出色歌聲，最終獲得第13名組團出道。成功打入內地市場的他收穫不少粉絲，近日他現身深圳香格里拉酒店擔任婚禮歌手，據指其是新娘子的偶像，傳演唱了兩首歌收70萬人民幣 （約74萬港幣），讓不少網民直言絕對值得，更將他與早前同是任婚禮歌手的方力申比較，在網上掀起討論。

周柏豪在內地越來越紅。（周柏豪微博圖片）

從網上曝光的影片可見，周柏豪身穿黑色西裝，梳着All back髮型現身，相當帥氣。踏入會場的他，伴隨着音樂唱歌，一邊唱一邊有型地走到台上，還非常親民地同大家揮手打招呼，更半蹲與台下賓客握手，整個氣氛相當好。

周柏豪任婚禮歌手。（影片截圖）

據參加婚禮的網民表示，周柏豪是次出場只唱了兩首歌曲《我的宣言》和《最好不過》，合共收了70萬人民幣酬勞。他的出現除了現場賓客開心不已之外，新娘子更是看得投入聽得陶醉，大合照時更靠近在他身邊，被猜指周柏豪應該是她偶像，因為喜歡所以不惜落重本請對方做婚禮歌手。

除了周柏豪之外，主人家還請了林盛斌（Bob)做主持，有傳其一場主持收費6位數以上，可想而知主人家的家底是多麼的豐厚。

周柏豪親民同大家互動，主持人是林盛斌。（影片截圖）

新娘靠在周柏豪身邊好開心。（影片截圖）

正正因為周柏豪任婚禮歌手，再次讓網民聯想起早前同在內地任婚禮歌手的方力申，直言主人家付周柏豪70萬人民幣是值得的，畢竟演唱的歌曲有好意頭，笑言方力申當時唱《好心好報》實在太不吉利了。

方力申再次被大家討論。（影片截圖）