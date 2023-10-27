楊紫面試電影《左耳》獲讚以為入選　導演蘇有朋：就是客氣

台灣男星蘇有朋最近與好友林心如一起參加內地真人騷節目《我們的美好生活》，同行還有女星楊紫、謝娜、喬欣，五人透過集體體驗感受鄉村生活。而在最新一集節目中，楊紫就回憶起當年面試電影《左耳》的細節，而身為該電影導演的蘇有朋則透露在面試時誇讚對方演技好只是出於尊重，最終結果她都是落選，而蘇有朋這一番說話令她笑言是二次傷害，令大家哄堂大笑。

大家有講有笑。（影片截圖）

在戶外一起吃火鍋的他們，講起電影《左耳》的時候，蘇有朋自言拍該電影時非常辛苦，因為是第一部導演作品。而此時在旁的楊紫就回憶起自己當年都有去參加面試，她表示：「我第一撥就被淘汰了，我也去面試。然後，有朋哥看完我以後，我印象特別深，他就這樣說，你好會演，謝謝。我當時就覺得，中了，中了以後回去等電話，等到開機了。」以為好大機會會入選的她，最終都是與電影無緣。

楊紫回憶起當年參加《左耳》面試。（影片截圖）

而蘇有朋表示當時對對方誇讚只是出於尊重而已：「因為我也是第一次做導演，因為名額就那幾個，可我們又不希望，你在這個年紀，如果你遇到很不好的對待，你會有傷害，所以原則上我們都盡量就是客客氣氣，讓你覺得受到尊重，不能因為你表現不好或幹嘛，好，你出去吧，下一個，所以我們那時候我其實想表現的是尊重。」頓時令楊紫深知原來當初的讚賞只是一張好人卡，揚言聽後是二次傷害。而她亦表明沒有記恨，因為演員不停去面試角色，試了幾百個亦可能只畫、兩個，非常理解蘇有朋的選擇。

蘇有朋表示當時的誇讚只是出於尊重。（影片截圖）

而《左耳》最終定下女主角是陳都靈，男主角是歐豪，二人亦因為電影更為人熟悉。而楊洋、馬思純亦有參演，後者更因演技出色而入圍第52屆金馬獎最佳女配角獎。