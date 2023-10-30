吳亦凡積極面對獄中生活　傳為獄友寫歌兼「做班長」或有望減刑

大陸男星吳亦凡涉嫌強姦、聚眾淫亂等罪名遭到逮捕，被判刑13年有期徒刑附加驅逐出境，演藝事業全毀；有知情人近日爆料他在監獄的近況，還透露他為獄友寫歌。



有位法律相關人士透露，吳亦凡已經漸漸適應監獄的生活，每天早上8點起床後，就外出做工務，工作內容普遍是踩縫紉機、做手工，約莫到11點吃完午餐後，下午1點半再繼續做勞動工作，直到5點收工回牢房；而獄友約能自由活動2個小時，之後回牢房看新聞聯播，10點熄燈睡覺。

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過去也有自稱是吳亦凡獄友的人爆料，表示有2個人會照顧他的生活起居，與獄友關係不錯：「他臉浮腫但身子看起來很瘦，叫他的名字，還會打招呼。」並提到對方在監獄中，還幫獄友寫歌，讓他們出獄後能發表；甚至傳出他還當上班長，積極面對獄中生活，不知道對減刑是否有幫助。

事實上，北京朝陽法院先前公開宣判，吳亦凡以「強姦罪」判處有期徒刑11年6個月、以「聚眾淫亂罪」判處有期徒刑1年10個月，且數罪併罰，執行有期徒刑13年，附加驅逐出境；意味著吳亦凡服刑完畢後，將被驅逐大陸，不過，若他回到加拿大，恐面對「化學閹割」。

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