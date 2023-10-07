吳亦凡公司被強制執行2千萬　爆料指他獄中落淚、問「熱水呢？」

內地男星吳亦凡2021年涉嫌性侵遭逮，一審判決他13年有期徒刑附加驅逐出境。近期，又有內地網民發現他的公司遭到強制執行1896.75萬人民幣（約合港幣2061.37萬元），猜測應是吳亦凡代言的廠商華帝股份公司索賠成功。



此外，台媒《聯合報》報道，吳亦凡在獄中的生活傳聞四起，YouTuber「老王」爆料他某天洗澡問旁人為什麼沒有熱水，被笑把看守所當自家，還有獄友曾看見他掉眼淚。



吳亦凡一審被判13年。（VCG）

企查查APP顯示，近日，跟吳亦凡有關的3間公司：內蒙古凡世影視傳媒有限公司、內蒙古潮廷文化傳媒有限責任公司、北京凡世文化傳媒有限公司（吳亦凡經紀公司）新增一則被執行人信息，執行標的約1896.75萬元，近日遭廣東中山市第二人民法院強制執行標的1896.75人民幣，相關內容為服務糾紛，資料顯示此前由吳亦凡代言的華帝股份有限公司曾向他提告，看來疑似索賠成功。

案件流程顯示，此前華帝股份有限公司曾對內蒙古凡世影視傳媒有限公司、內蒙古潮廷文化傳媒有限責任公司申請財產保全。

內地女學生都美竹指控吳亦凡誘姦未成年人：

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吳亦凡的新消息一出來，迅速登上微博熱搜。不過亦有網民指出，每次一有吳亦凡的新聞多是為了「擋大新聞」，批評「這次又是要給什麼大事轉移視線啊？」

吳亦凡案今年7月二審不公開

去年（2022年）11月25日，北京市朝陽區人民法院對本案作出一審判決，對被告人吳亦凡以強姦罪判處有期徒刑十一年六個月，附加驅逐出境；以聚眾淫亂罪判處有期徒刑一年十個月，數罪併罰，決定執行有期徒刑十三年，附加驅逐出境。被告人吳亦凡不服，向北京市第三中級人民法院提起上訴。

今年（2023年）7月25日，北京市第三中級人民法院依法開庭審理了上訴人吳亦凡強姦、聚眾淫亂一案。因涉及被害人私隱，案件依法採取不公開開庭審理方式。