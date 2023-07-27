吳亦凡強姦聚眾淫亂案二審開庭　網上瘋傳黃牛票7000元即可旁聽？

7月25日，北京市第三中級人民法院公布，該院依法開庭審理上訴人吳亦凡強姦、聚眾淫亂一案。消息公布後，網上立即傳出吳亦凡二審庭審有黃牛票。



網傳截圖顯示，「7.25吳亦凡二審現場 地點：北京市第三中級人民法院全場第一排好區連坐7000有名額先到先得，律師給帶進去」。社交平台上搜索「吳亦凡黃牛」等關鍵詞，也有不少網民發布「收吳亦凡二審前排連坐」、「出吳亦凡二審前排連坐」等截圖。

雖然網民都認為是假消息，但相關內容依然引發熱議，「非粉也想進去的程度」、「沒有黃牛收不到的票」、「有誰買了 不知道能不能拍照」、「強姦和聚眾淫亂不公開的。你以為去聽評書金瓶梅啊」。

延伸閱讀：網傳吳亦凡戴腳鐐求診影片 微博查核後加標記 梅毒相關連結消失

+ 5

《潮新聞》報道，河南澤槿律師事務所主任付建介紹，任何倒賣黃牛票的行為都是法律明令禁止，倒賣庭審坐席也屬於違法行為。作為律師應當遵守執業紀律和執業規範，若與黃牛相互串通謀取非法利益，會有吊銷執業證的風險，除了接受處罰，情節嚴重的可能涉嫌刑事犯罪。

付建稱，如果是自己使用黃牛票，並沒有轉手賣出，購買者不承擔法律責任。若購買者通過特殊途徑進入庭審現場，出現擾亂法庭秩序，或洩露庭審內容的行為，會被依法追究法律責任。

付建介紹，公開審理的案件，公民可攜帶身份證件到法院旁聽，並遵守法庭秩序。另有資深律師介紹，若為非公開庭審，一位犯罪嫌疑人只能配備兩名代理人，若想作為律師的助理入場，也必須為本律所的助理，入場人員的身份審核非常嚴格，根本不可能帶無關人員進入。吳亦凡一案已確認為非公開庭審，「如果真是『黃牛』，該算是詐騙」。