甄珍消失一年就劉家昌連番指控受訪　借舊作台詞回應：善惡終有報

劉家昌與前妻甄珍、兒子章立衡近日在社群媒體互揭瘡疤，爭產官司尚未正式落幕，劉家昌又發文怒轟甄珍把兒子寵壞，更爆料章立衡曾將浦東公安局長打得頭破血流，甄珍卻一心只為子護航，讓他持續鬧出召妓、酗酒等荒唐舉動。章立衡與甄珍先後發文回擊，甄珍更在臉書上回嗆：「寡廉鮮恥。」



甄珍後來接受聯合報電訪，她僅簡單提及謝謝各界關心，該說的都已經在臉書上，更在微信對話時，貼出自己主演舊作《落鷹峽》的劇照，以片中的經典對白「善惡終有報，天道本輪迴」表明心境，隨後並不願再多說。

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甄珍消失近一年，幾乎沒有與外界有任何聯繫，直到最近，才因為劉家昌的指控浮出水面，她笑回這一段期間身體不好，專心在香港家中靜養，所以沒有跟大家多接洽，不過兒子章立衡一直在旁就近照顧：「謝謝大家關心，人老了真的是歲月不饒人。」甄珍曾是金馬50終身成就獎得主，如今邁向金馬60，被問是否有機會出席，她說非常願意出席盛會：「很想參加，有人已經跟我說也邀我參加，但是我的身體不是那麼好，還是要看狀況。」

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