徐子淇相隔5年出山影封面展現韓風　原來為江夏圍大宅保育

撰文：鄧穎琪
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「千億新抱」徐子淇近年作風低調，專心相夫教子，甚少出席公開場合和受訪。她對上一切拍攝雜誌封面，已是2018年，但最近她竟然出山為時裝雜誌《Vogue》拍攝封面！雖然已經有五年時間沒有影封面，但從14歲便入行做模特兒的徐子淇依然流露一身名模風範，動作自如。她穿着Gucci 2024早春系列時裝，展現出型格女性魅力。化妝上，她以今季大熱的裸妝配上一頭金髮，加上這輯相找來韓國名攝影師Park Jong Ha操刀，所以整輯相充滿韓風，從照片看來少女味十足，根本看不出她今年40歲。

徐子淇染上金髮後，顯得更年輕，甚有韓團少女感。（《VOGUE》授權轉載）
徐子淇相隔5年再影雜誌封面，這輯相色彩斑斕，充滿春日風格。（《VOGUE》授權轉載）

自從徐子淇嫁給李家誠後，每次出現活動大多數都是以慈善目的為主，至於今次何以久休復出影封面，原來是與元朗的「江夏圍大宅」有關。據知，徐子淇近年積極參與有90年歷史的三級歷史建築「江夏圍大宅」保育工作，由於大宅復修已將近完成階段，她在訪問中暢談保育工作的點滴，表示：「這大宅令我想到，那個年代有很多人從不同地方來港扎根建造家園，背後都有很多不同故事。他們勇敢面對生活各種挑戰，為香港努力打拼建立基礎的精神，讓我們這一代可以在香港過着繁榮生活。這些回憶十分珍貴，希望通過保育有歷史價值的建築物，讓他們的精神世世代代傳承下去。」

請按下圖睇更多徐子淇《VOGUE》雜誌相：

這輯相由韓國名攝影師Park Jong Ha操刀，模特兒出身的徐子淇擺起甫士絕冇生疏。（《VOGUE》授權轉載）
江夏圍大宅
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