小哥哥艾理拍攝性愛片藏無限商機　前AV導演揭台灣色情產業鏈內幕

台灣「女戰神」馮語婷號召網友檢舉YouTuber「小哥哥艾理」，雖然百萬粉專因此下架，不過小哥哥艾理又另開一個新粉專，前AV導演圤智雨就揭露「推倒一個傀儡無濟於事」，因為背後應該是有大佬。



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圤智雨發文指出小哥哥艾理其實只是個傀儡，而且這樣的傀儡有好幾個，因為背後是牽扯到色情產業鏈的上億商機，「一個色情產業鏈賣得不是只有流量，一定要有可以運行的資本與利益」，他舉例這些商機可以包含壯陽藥、雞房、付費配對APP等，因此推倒一個傀儡，好像也不怎麼痛。

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