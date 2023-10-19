台灣「渣男警察」劈腿4女還偷拍性愛片遭停職　5年後重獲取錄惹議

2018年台南海安派出所一位陳姓警員，因被爆料劈腿4女子，對象分別為護士、空姐、女大生、眼鏡行行員，同時還涉嫌偷拍，導致被記過調職、移送法辦。



懲戒法庭認為陳男違反公務員服務法「公務員應誠實、謹慎，不得有放蕩等足以損害名譽之行為」判處休職2年。

不過值得注意的是，在陳男名字又出現在2023年警察錄取名單。

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回顧整起事件，2018年12月23日，台南市陳姓警員（27歲）未婚，在同事眼中是位個性古意、內向，勤務正常的人，警專2014年畢業，從警年資4年。

不過2018年6月至11月間透過交友軟體認識女友，之後分手遭到嚴重打擊，因此陸續同時交往多位女友，對象分別為護士、空姐、女大生、眼鏡行行員。

此次因為當事人（空姐）認為感情遭受騙，即聯合其他女子上網指控陳員感情交往複雜、不當查詢個人資料及Line傳送臨檢時執勤的影片「把妹」等，讓他無翻身之地。

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空姐甚至自爆，陳男趁著兩人發生性行為時從後面偷拍2人性愛影片，至少47秒；另對方在執行警方臨勤勤務稽查酒店女子身分時，還會將酒店女子個人資料和照片傳給擔任護士的女友，嚴重違反保障個人資料的規例。

她將相關資料與照片內容上傳到Facebook《靠北警察》社群，要陳員在聖誕節前自首，否則將照片傳給台南市警局，也要求台南市警局調查處理。

對此，海安派出所表示，陳姓警員感情交往複雜，衍生爭議，且涉及非因公不當查詢及洩漏個資，影響警譽，依規定予以記2小過懲處、移送並調整服務地區，另妨害秘密部分，調查後會移請台南地檢署偵辦。

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根據判決書指出，懲戒法院審理時，陳則表示從警5年多，處理男女情之事欠周而遭處罰，承受很大的壓力。

陳說，原本台南地院判偽造準文書罪部分無罪，他以為已獲改過自新的機會，但後來高院台南分院改判8月徒刑並得易服社會勞動服務，他全然接受，現在也在龍山社區發展協會執行；他非常感謝法官給予易刑處分的決定，希望能有再任公職的機會，盼從輕判決，讓他有服務社會的機會。

懲戒法院認為，陳男除觸犯刑法外，也違反公務員服務法「公務員應誠實、謹慎，不得有放蕩等足以損害名譽之行為」、不得洩密等規定，他的行為戕害人民對公務員的信賴，也嚴重損害政府信譽，且竊錄行為破壞善良風俗，造成被害人心理恐慌與不安全感。因陳已坦白過錯，懲戒法院判休職2年。

另外根據內政部警政署公開的「台灣警察專科學校歷屆畢（結）業生錄取2023年四等警察特考人員分配實務訓練名冊」中可以發現，陳男名字又在其中，被分發到台南市警察局。

陳男再獲取錄的消息傳開後 在網上掀起一陣熱議（點圖放大瀏覽）：

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