迪麗熱巴黃袍造型遭吐槽　古力娜扎低胸婚紗裙超性感

內地人氣女星迪麗熱巴每次獲邀出席時尚活動時，其一身紅地氈的造型打扮都大獲好評，但近日現身某時尚活動時，竟引來不少吐槽。反之同是來自新疆的同鄉古力娜扎以一身低胸露腰婚紗裝現身，震撼全場受到好評，獲得不少網民激讚。

古力娜扎的造型大受好評，迪麗熱巴遭到吐槽。（迪麗熱巴工作室微博圖片﹑古力娜扎工作室微博圖片）

迪麗熱巴身穿一襲亮黃色低胸長裙現身，大展白滑香肩，相當漂亮。而梳着高馬尾髮型，塗上大紅色唇膏的她，更展現出女王氣息，整體打扮有一種高貴霸氣感。但有不少網民一看其黃袍造型，就立即聯想起范冰冰早年身穿龍袍現身康城電影節的畫面，認為迪麗熱巴有模仿之意，而且覺得她自身小女孩的氣質完全撐不起這個造型，總給人一種有用力過猛的感覺，更揚言她只是靠一張臉孔在支撐而已。

迪麗熱巴被指模仿范冰冰。（迪麗熱巴工作室微博圖片）

而曾與迪麗熱巴有多次合作的造型師劉璐，就在個人微博對黃袍造型作出回應：「客觀的說，每個人在形成自己的審美體系的過程中都是知識跟經驗的累積，對於美的判斷也是不一樣的，今天的造型我很喜歡。」

范冰冰龍袍造型。（視覺中國）

反之同是來自新疆的同鄉古力娜扎，以一身低胸露腰婚紛造型現身，驚艷全場。身穿兩截式婚紗裙的她，上胸設計令她大展傲人身材，而且還露出小蠻腰，腰窩線條明顯，白色的婚紗非常配襯其白皙肌膚，頭上披上超長頭紗，從遠處慢慢走過來時，優雅氣質全開，如天鵝靈動，綻放浪漫氣息，讓不少網民覺得有仙女下凡感覺，該造型被讚秒殺全場。

古力娜扎優雅氣質全開了。（古力娜扎工作室微博圖片）