洪卓立劉沛蘅Hillary分手｜女方家底豐厚　棄何文田豪宅同居舊樓

洪卓立（Ken）與劉沛蘅（Hillary）自去年初公開戀情後，二人不時在社交平台放閃，又一起去旅行，更以情侶檔出席活動，相當甜蜜。不過今日（4日）雙方突然在IG宣布分手：「我們分開了，我們因了解而分開，沒有摻雜其他的沙石，我們會繼續前進，向自己的夢想進發！我們承諾好好愛自己，互相真摯的祝福大家未來有更美好的人生。」消息令人震驚！

突然宣布分手。（IG@hillarylau）

今年2月一起去日本旅行。（IG@hillarylau）

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Hillary劉沛蘅無預警宣布與洪卓立分手：因了解而分開

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現年32歲的劉沛蘅在出道時有「模界薛凱琪」之稱，是熊黛林及Angelababy（楊穎）的同門小師妹，初期以拍廣告為主，近年積極參與影視作品。近年因主持ViuTV遊戲節目《膠戰》，與呂爵安、岑珈其、魏浚笙、徐浩昌及黃正宜組成6膠，成為節目的「女神擔當」，更令她成功入屋。早在擔任Model時期，Hillary就以「狄易達女友」的身份為人熟悉，據知兩人曾拍拖四年，狄易達更一度搬入女友在何文田的豪宅同居半年，直至2014年正式分手。

憑《膠戰》成功入屋。（IG@hillarylau）

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洪卓立在去年1月於IG限時動態上載了一張Hillary抱住狗仔的相片，充滿「男友視角」的感覺。（IG截圖）

去年1月洪卓立在IG限時動態上載了一張Hillary抱住狗仔的照片，疑錯手「洩蜜」，同年3月有傳媒影到Hillary連日來出入洪卓立位於大圍的寓所，如女主人一樣，還指他們已經發展至同居關係，女方更會為男方買外賣。其後洪卓立大方認戀，對於報道指原本家底豐厚、家住何文田豪宅的Hillary為愛甘願住舊樓，他就解釋道：「其實呢個單位買咗好幾年，我哋亦都係財政獨立，我好開心看到她的發展，而我自己一直都有工作在身，識我嘅朋友都知我從來都靠自己。當然我會努力，令她成為『貪慕虛榮』的人。不過報道出晒成幢大廈就唔係幾好呢，因為真係驚影響街坊街裡，或者記者朋友大意咗，如果下次打番個格仔就好了。希望傳媒朋友高抬貴手俾返少少私隱我哋，大家互相尊重，亦對身邊受影響的街坊街里說聲不好意思。多謝關心。」想不到兩人拍拖未夠兩年就分手收場。