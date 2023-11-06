台網紅Yumi.K單穿超低胸內衣搭地鐵　引網民暴動霍哥都讚好

台灣網紅Yumi.K擁有天使臉孔魔鬼身材，其社交網站Instagram更有逾140萬人追蹤，相當厲害。而從不吝嗇分享性感照的她，近日就來到香港，更超大膽地只身穿低胸內衣搭地鐵，引來不少網民討論，更吸引到前微辣藝人霍哥按讚。

Yumi.K擁有天使臉孔魔鬼身材。（Yumibb8888@IG）

從Yumi.K上貼的照片而看，上身只身穿一件淺綠色低胸內衣搭配牛仔短褲的她，相當性感。大方展現傲人好身材的她，完全無懼他人的眼光，非常做自己，低頭玩手機，畫面相當吸睛。不少網民眼見她這個穿搭後都瘋狂激讚，就連前微辣藝人霍哥都激讚。不過就有網民質疑她其實是有穿外套的，只為了拍照而脫掉而已。

Yumi.K只身穿內衣搭地鐵。（Yumibb8888@IG）

未知她是否有看到網民的留言，隨後就上貼一段搭地鐵的影片疑似作山反擊，眼看其果真如此穿搭在地鐵內自由擺動拍照，非常做自己地任擺pose，還作出咬唇的動作，非常誘人。雖然大家都激讚其漂亮又大膽，但大家都擔心她如此裝扮會引來拘捕，大家留言表示：「香港有猥褻暴露罪」、「公眾地方行為不檢」等，對她作出提醒。

Yumi.K上貼影片，霍哥有按讚。（Yumibb8888@IG）

Yumi.K隨了在香港這樣穿搭之外，她亦以這一身打扮現身澳門，更在澳門巴黎人附近拍照，戴着墨鏡的她仰頭看着天空，側面看其身材更吸睛，畫面相當養眼。

Yumi.K現物澳門。（Yumibb8888@IG）