湯怡對舊愛洪卓立分手感可惜　認私下有作出關心：問候吓都會

藝人湯怡（Kathy)今（5日）獲邀出席《莎莎銀袋日2023》，身穿黑色斜肩褲裝的她，相當有型。而在接受訪問時，其亦不避諱談及舊愛洪卓立（ken)分手一事，還表明私底下有問候對方。

湯怡笑容甜美。（葉志明攝）

在接受訪問時，提到舊愛Ken 與女朋友劉沛蘅（Hillary）拍拖一年半，近日共同發出聲明已分手，對此問到會否覺得可惜時，她就表示：「我睇到新聞都覺得可惜嘅，始終一段關係結束，我相信都會唔開心。（私底下有作出關心？）都有嘅，問候吓都會嘅，再祝福佢囉。冇特別講太多，只係簡單問候一句。」

湯怡表示有關心舊愛洪卓立。（葉志明攝）

二人突然宣布分手。（IG@hillarylau）

另外，提到老公麥秋成低調離開已合作多年的公司無綫（TVB)，問到他作出這個決定時，大家有沒有商量，她就表示：「當然有商量過，但係都交俾佢自己去決定。（支持佢呢個決定？）佢做咩都支持嘅，始終有新嘅環境，自己會再多啲唔同嘅範疇去做。」續問到老公有新發展，二人會有合作機會？她就直言：「希望都會，因為大家冇咁大規限，所以就睇吓大家夾多啲可能要拍啲嘢或者會諗多啲唔同嘅嘢發展。（最想一齊做咩？）講挑戰我會選擇跳舞，係一個手腳唔協調嘅人，如果識跳舞嘅話，佢都係非常之成功嘅。（有冇試過跳俾先生睇？）梗係冇啦，唔夠膽啊，因為始終係自己嘅弱項，所以我都唔係咁大膽去做，如果佢肯教我嘅時候我都會想嘗試。」

湯怡支持老公麥秋成的決議。（葉志明攝）

最後問到Kathy平時多不多入馬場玩，她就表示：「都會嘅，小賭怡情，我覺得幾開心嘅。（賭馬運氣好？）我都係跟人買，或者有啲係馮買必輸個啲我就買相反，或者唔買佢買嗰啲，咁就多少少機會去中囉。 或者我會買自己嘅幸運號碼，（幾多號？）我都係5字，因為我屋企一家五口。」