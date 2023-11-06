林心如紫薇失明戲成經典　坦承當年演技差：我壓力太大了

著名作家瓊瑤25年前製作的劇集《還珠格格》系列大受歡迎，一手捧紅林心如、趙薇、范冰冰等，至今仍令不少網民印象深刻。多年後林心如在內地綜藝節目《我們的美好生活》中，重看過去超經典的失明戲時，坦承自己演技浮誇又差，雖然當時演技還是很生疏，但不少網民激讚是難以超越的經典，即使之後有不同女星飾演紫薇一角都難以超越。

林心如飾演的紫薇曾紅遍大江南北。（影片截圖）

近日《我》就播出最新一集，在大家坐下來閒聊時，內地女星謝娜就提到《還珠格格》有趣事，向林心如詢問當年演出超經典的失明戲時會笑場嗎？而她則二話不說：「我不會。」而因為當時還是新人演員關係，又沒有演過失明戲，使她相當有壓力：「我壓力太大了，我沒有演過失明的人，然後我也不知道怎麼演，然後因為我有近視，我就把我的隱形眼鏡拿掉，我有四百五十度，所以我一拿掉就已經，就是有點看不太清楚了。」

失明戲好經典。（影片截圖）

及後大家就找回這一段失明戲讓林心如再回味一番，戲中她哭得悽慘，經常睜大眼睛，再重看時她已經忍不住笑，又不畏言對着鏡頭自嘲：「好爛啊，我演得好爛啊！我以前演得好浮誇。」相當好笑。

林心如重溫當年失明戲。（影片截圖）

雖然當時演技還不是很純熟，但當年的她楚楚動人一面，已令不少人留下深刻印象。即使之後《還》推出第三部，紫薇一角由馬伊琍演出，都難以超越林心如。隨後在相隔13年後，推出《新環珠格格》，紫薇由海陸演出，大家的話題度都離不開林心如，可見她的版本是多麼深植人心，而不少網民都留言林心如版是難以超越的經典，是永遠的紫薇格格。

馬伊琍﹑海陸版本都難以超越林心如。（微博圖片）