矚目配角｜艾威為拍內地真人騷先揾返太太：我冇得叫第二個

在無綫台慶劇《叠影狙擊》中，大家又見到一個熟悉的面孔，他就是艾威。入行44年，，艾威無論正、反派角色皆演繹得入木三分，故有「全能實力派演員」稱號。但可能連他自己也沒有想到，與太太離婚再復婚，反而成為他入行至今的高光時刻。雖然外界公認艾威有演技，但總是欠缺些少星運，以往的他可能會覺得自己懷才不遇，不過今次與艾威的對談中，從他口中聽到不下28次虛擬世界，皆因艾威最近深信這個世界就是虛擬世界，一切都是虛擬世界設定好的，這個理論亦令他現時對任何的人和事都真正看開了。

入行是命運

艾威未夠20歲就入行，當時媽媽幫他與電視台簽下一張賣身契，轉眼間便在這個影視圈打滾了44個年頭。回顧這些年，艾威的演藝路分為TVB時期和後TVB時期，不過無論在什麼時期，他都是抱出不斷求進、永遠覺得自己不夠的心態，他覺得入行是命運，是虛擬世界設定了他做這個行業。

艾威現在覺得當年入行是命運。一切都是虛擬世界設定好。（葉志明攝）

艾威參加TVB第八期藝員訓練班入行，同學有湯鎮業、景黛音、李成昌、廖啓智，陳敏兒、周秀蘭及黃造時等，至今大家仍有保持聯絡。當年見住湯鎮業和景黛音等同學仔急速上位，艾威直言當然羨慕，正如身邊有朋友發了達都會羨慕，這個反應很正常，更多是替他們開心。（讀者提供）

拜關海山為師

艾威這個名字深入民心，但其實並非他真名，他真名叫徐威信，艾威是他聽從師傅關海山（蝦叔）建議所起的，「當時蝦叔畀咗一堆字我揀，我喜歡個『艾』字，帶點文質彬彬又有些外國嘅味道，而『威』就係保留爸爸畀我個名，感覺好剛猛，拼埋一齊可以平衡返，係幾有意思的。」

艾威這個名字，是聽從師傅關海山（蝦叔）建議所起的。（葉志明攝）

蝦叔平生只收過兩個徒弟，一個是吳孟達，另一個就是艾威。艾威自言當時覺得自己演技未夠，所以很想找一個師傅做學習對象，「蝦叔真係無得頂，無論時裝、古裝，咩劇劇本交喺佢手上都睇唔出有任何破綻，Perfect！而我哋又好啱傾喎，記得當時經常一齊食宵夜，有次飲酒飲到天光，蝦叔突然講斟杯茶叫聲師父啦。」

謹記對方教誨「唔好做」 演戲不是要鬥戲

艾威表示至今仍謹記師父教誨，就是3個字「唔好做」，「即係唔好表演，要真實咁喺戲劇世界裏面生活，呢3個字係金石良言。」就是這個金石良言，所以在艾威的演戲世界中，完全沒有人們常說演員間「鬥戲」、「飆戲」這樣的概念，他覺得演戲就是要在戲劇世界裏面生活，「我同好多人嘅睇法唔同，我覺得唔應該用一個鬥嘅態度，係享受一齊（拍戲）開心嘅時間。」

兩師徒曾在劇集《情濃大地》合作，並有不少對手戲。（視頻截圖）

吳孟達是艾威的師兄，兩師兄弟感情非常好。（艾威微博）

曾年少輕狂得罪PA：我聽返嚟話係Port到佢冇得撈

效力無綫33年間，艾威拍下超過130多套作品，盡管都是配角，稱不上大紅大紫，但至少亦令他成功入屋，讓觀眾記住了他的名字。若要他形容這段無綫時期，艾威笑言：「渾渾噩噩又有，不知所謂又有，好努力又有，咩情況都試過，甚至唔接通告都有，因為嗰時我有副業，就係唱歌，仲夠膽死係長駐歌星，當時仲係用Call機，好多時為咗唱歌，唔覆PA機，畀PA投訴，我聽返嚟係話Port到佢冇得撈。」

艾威自爆以前試過為了唱歌，不覆PA機。（葉志明攝）

少不更事 在別人眼中一無是處

艾威稱年輕時就是不懂得去處理，不知道誰說的才是對，有些人教他要嚴選角色，不要別人叫你去做什麼就去做，有些人則叫你什麼都要做，也有些人叫他多到監製房那層「表現自己」，你叫我形容就是不知所謂。你當時可有做過？艾威直言：「做得唔舒服架，啲人又眼望望，我會走返轉頭。」

艾威續言：「你問我點解遇唔到啲好角色？其實得一個原因，就係你做戲做得渣囉，你嘅Character唔夠，唔夠靚仔又唔夠性格，總之喺人哋眼中你就係一無是處，都唔知畀咩你做好。」但艾威笑指自己當時心態很樂觀，覺得無工作做的時候是潛龍勿用，一定是有一鋪「大嘢」等著他，「點知一直潛，一直都勿用，變咗潛蟲勿用。」

艾威在《戀愛自由式》中飾演「游德」一角，戲份很重。（視頻截圖）

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艾威特別多謝王天林和蕭笙，入行早期給予他很多好的角色，可惜2人很早就退休，中期亦遇到很多好的幕後，「例如喺《戀愛自由式》都很重戲份，仲有梁家樹、歐冠英他們都畀咗好多機會我，我諗天時地利人和啦！」艾威自言至今唯一遺憾的，就是當時沒做好身材管理，如果他把身材練好，外型上都會加分。

TVB近年對待資深演員的手法，令外界覺得欠缺尊重，艾威直言這是遊戲玩法，你生活在這個平行時空裏面就是這樣，沒得你去決定，你以為很多事情是人為，其實並不是，「所以𠵱加相信了虛擬世界之後，我唔會再將一啲事情埋怨喺人哋身上。成個人亦真正睇開咗了。」（葉志明攝）

終當上男一 奈何電視台不獲發牌

去到2012年，艾威獲同學仔王維基挖角加盟HKTV（香港電視），展開他演藝路上的後TVB時期，艾威笑言：「當時好快就決定（加盟），佢說開個電視台，問我有冇興趣過嚟幫手，我聽到馬上應承，就係咁簡單，條件到時先傾。其實我好少同人傾條件，因為我知自己唔夠人傾又唔夠人講，同埋自己冇乜籌碼同人談判。而且我當時離開係為突破，如果我唔走，都係會做返嗰啲角色。」

艾威於2012年獲王維基挖角加盟HKTV。

而加入HKTV後，艾威在劇集《三面形醫》真的嘗到男主角滋味，他直言當上男一的感覺當然爽，但當時更加需要抱住平常心，一定要專心去演，不能自High。此外，他更有機會做到主持和電台等10樣工種，這些都是以前在TVB做不到的，「所以當時真係無需考量，你知道一定係有新環境、新嘗試，就算失敗，以我嚟講都唔算失敗。」

艾威在劇集《三面形醫》首次嘗到男主角滋味。（視頻截圖）

但命運總是愛作弄人，HKTV最終不獲發牌？艾威回想當刻真的晴天霹靂，幸好當時一直都有不同的工作，感覺上沒有停過，「反而喺TVB試過連續9個月唔使返工，冇事㗎，就係無人搵你咋。（呢段時間有冇諗過轉行？）又冇喎，嗰時後生，嗰9個月就係不停吃喝玩樂。」

自覺事業未浮過 人生有進步先好玩

雖然艾威演出過的角色多不勝數，但事業路上總是浮浮沉沉，有時觀眾都會替他不值，覺得他的演藝路欠些運氣。艾威笑說：「又唔算浮浮沉沉，都無浮過。其實呢啲都係虛擬世界，好多嘢唔輪到你去控制。（有否想過艾威的演藝成就可以去到高一點的位置？）血壓可以再高啲。其實我係唔鍾意嗰樣嘢唔會變，人生一定要不停向前先好玩，進步、突破呢兩樣嘢對我嚟講好重要。」

艾威稱今次在新劇《叠影狙擊》升職。（艾威微博）

飾演警司。（艾威微博）

艾威憶述在TVB時，就曾因此得罪過一個監製，對方又面試他演回同一樣的角色，又是扮演一名沙展，故事也都是與以前演過的一樣，「我夠膽死推咗佢，之後又少咗一個監製搵我。但我當時心諗又係同一樣，無意義，我就係希望有唔同，咁先會有滿足感。」而今次《叠影狙擊》吸引他之處就是有不同，雖然都是演警察角色，但是總警司，「破格位就係我以前未做過咁高級架嘛！」

艾威有份參演TVB台慶劇《叠影狙擊》。（電視截圖）

今次雖然都是演警察角色，但是總警司。（電視截圖）

不抗拒拍TVB劇 有獎當然想攞

至於艾威亦曾揚言不會重返TVB工作，離巢至今，他也確實沒有「食言」，除了以外購劇形式，未返過TVB拍劇。艾威笑指他悄悄的走了，其實又悄悄的回來了，近期已幫無綫拍了2個綜藝節目，「劇集暫時又冇，佢哋又冇搵我，唔通我自己走去問咩？如果有咪傾囉，唔抗拒，有錢的。（對TVB是否仍存在有點恨？）冇啦，以前嘅事我唔諗了，知道全部都是虛擬世界的設定。」

艾威的演技可為毋庸置疑，無論正、反派角色皆演繹得入木三分，雖然在內地獲得不少獎，但始終未在香港獲得過任何獎項肯定。對此，艾威不諱言：「有獎攞梗係攞啦，攞咗獎，人工都高啲啦！」他又言很多時演員自己秤自己，其實都是虛擬世界，「唔好成日覺得自己時不與我，懷才不遇，其實好多人嘅戲好過我，外型好過我更加多。唔應該經常把著眼點放喺自己身上，條路設定咗你咁，就要去行。反而更加愛上安排好畀你嘅人和事。」

艾威曾表示反感獲稱為「甘草演員」或「綠葉」，他指因為「甘草」在幾十年前其實是一個貶義，代表那演員做了幾十年都沒什麼成績，行行企企，「但就係因為有呢個顧忌，所以我之前就諗到不如用『甘草』做題材，去克服佢，發現又幾好玩。」（葉志明攝）

在眾多作品中，艾威最喜歡《三面形醫》，因首次做男主角。還有《情濃大地》裏面的「關天福」，他的角色可以牽引成套劇的主線，非常好玩，「最難忘有幕講我想一棍打死『大包米』（王偉樑演），但理性話我聽，支棍一定要縮後少少，否則就大鑊了，嗰場戲我拍完都有啲驚。」而近年的代表作則是《家族榮耀》中，很有滿足感。

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經歷低潮期 感上天待他不薄

雖然星途並非一帆風順，但艾威自覺已經算幸運，在他事業經歷低潮，太太又患病的時候，卻得到不少朋友伸出援手幫助，例如有讀書的朋友，畢業後多年沒有聯絡，但看新聞知道他經濟不好，即聯絡上他，就算人工不多都給他兩萬蚊；又試過在街邊吃東西，無端端有位女士塞幾千元給他，叫他買些補品給太太吃，「最後所有問題如有神助地解決咗，感覺上天真係對我不薄！」

性格爛玩 愛飲紅酒

除了後悔以前沒有練好身形外，還有就是以前太爛玩。艾威表示試過飲醉酒跌斷面骨，所以要立規矩控制自己，「現在飲一支紅酒就要做100下掌上壓，以前飲酒好犀利，最勁有次老婆生日，有30多位嘉賓，但喝來喝去都只有幾個人，那晚我們飲了70多支紅酒和白酒，再加威士忌，我以前飲酒係癲嘅。又曾經試過，朋友說我喺佢屋企，一晚飲了10幾支紅酒。」

艾威喜愛紅酒。（葉志明攝）

自覺不是好老公

螢幕前，艾威是一個好演員；螢幕後他則是一個好老公。與圈外太太陳美玲（Lisa）於91年認識，2002年拉埋天窗，Lisa曾於2015年不幸被診斷子宮生了巨型腫瘤，艾威為太太不惜花掉百萬積蓄醫病，但前兩年2人卻因打麻雀問題而鬧離婚，外間可能覺得這個原因很滑稽，兩公婆能經歷生死考驗卻跨不過「麻雀關」，但艾威出發點都是擔心太太過於沉迷影響身體，才出到此極端方法，至去年兩公婆一起參與內地真人騷《再見愛人2》終成功挽救了這段婚姻，復婚後感情更勝從前。

二人婚照。（視頻截圖）

對於獲讚是好老公，艾威笑指自己都不是那麼好，因為愛飲酒，但對太太是不錯的。亦沒想過兩公婆離婚又復婚，受到外界如此關注，反而成為他事業的高光時刻。不過艾威直言就算讓他再重新揀一次，都是會選擇離婚，「呢個係最佳決定，因為當時氣氛唔好，嗰件事只會愈整愈差，人生不斷重複喺一件事上糾纏，我會黐線的，所以喺我黐線前stop咗佢。」

兩公婆因節目《再見愛人2》再次聯絡。（視頻截圖）

成功挽救婚姻。（視頻截圖）

兩公婆分開期間沒聯絡 真人騷挽救婚姻

艾威又坦言在分開期間，兩公婆基本沒有聯絡，若不是這個節目，他不會去找對方，可能夫妻情就這樣完了，太太也沒有介懷因為拍節目才找回她。而在節目中，兩人又再次面對生死，亦因此復合，「其實係一晚嘅決定，如果我當時唔同佢講唔離婚，佢個病情會更加惡化，如果真係『瓜咗老襯』，我會成世唔安樂，當時我決定救佢條命最重要，就係咁簡單。」

在節目中，兩人再次面對生死。（視頻截圖）

非常感人。（視頻截圖）

笑問太太現時可有減少打麻雀？艾威笑說：「佢好似冇乜變化。」他亦因為信念而放開了。兩公婆經歷過生死，難免會想到死亡問題，艾威表示太太希望自己走先，而他則無所謂。來生會否都想找回對方做太太？艾威搞笑說：「唔搵得唔得㗎？哈哈！」

二人復婚後感情更勝從前。（視頻截圖）

愛心爆棚 精通賭術

艾威除了是一位好演員、好老公外，還是一位好「爸爸」，多年來都有助養兒童，即使自己經濟出現問題時，也沒有斷過，至今助養過的兒童人數已多達30多個，艾威覺得做善事幫助人是應該要做的，而且又不是很多錢。會否遺憾現實生活中無法體驗爸爸這一個角色？艾威笑指做愛犬的爸爸，其實感受也差不多，他表示：「好早期時我哋係唔想生小朋友，因為經濟條件問題，我覺得生出嚟係要小朋友歎世界，而唔係捱世界。但到後來想生了，太太身體又出現狀況。」

艾威至今助養過的兒童人數已多達30多個，非常有愛心。（葉志明攝）

除此之外，艾威還有個身分可能不多人知，就是「賭神」。他自言不喜歡賭錢，但是一個好奇心很大的人，覺得百家樂這方面在數學上有得研究，既然有條公式，不如不要浪費，於是就想到推出愛情小說附加賭神秘笈，最後一個人在檳城花了13日時間完成。艾威又自爆在實踐賭神秘笈那段期間，一年去一次拉斯維加，而最令他開心的是，日前去食麵時，居然還有人認得出他出過賭神秘笈兼要合照留念，「我諗佢應該都有贏錢，否則會鬧我。」

一套兩書。（受訪者提供）