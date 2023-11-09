黎姿林恬兒等名媛貴婦出席慈善晚宴　徐子淇企C位李嘉欣靠邊站

林建岳與前妻謝玲玲的大女林恬兒（Emily），家世顯赫，她在2014年嫁給富商何柱國之子何正德（Kent），婚後誕下一子一女，家庭幸福美滿。早前林恬兒一班名媛好友獲邀出席一個慈善晚宴，她在IG曬出一系列合照，可見同場還有「千億新抱」徐子淇（Cathy）、黎姿（Gigi）、李嘉欣（Michele）、許晉亨侄媳林麗穎、富商柳公健太太柳王明琪、富商李國寶之子李民斌太太馮靈針等，眾人盛裝打扮出席，現場非常熱鬧！

林恬兒（Emily）同老公何正德出席慈善晚宴。（IG@emilylam.ho）

據知晚宴以糖果樂園為主題，一眾賓客都以五彩繽紛的造型出席，配合當晚主題。當中林恬兒身穿橙紅色套裝，輕露纖腰，型格十足；而黎姿就以粉紅色連身裙上陣，優雅又有氣質；許晉亨侄媳林麗穎以紫紅色Tube Dress現身，一身蜜糖膚色更顯健康美。而在大合照中，徐子淇同林恬兒穩站C位，身穿淺綠色晚裝的徐子淇染了一頭金髮，打扮既時尚又年輕！不過李嘉欣就站在了最側的位置，反而侄媳林麗穎就站在林恬兒身邊，似乎在名媛貴婦圈中的地位不及在場其他人。

在大合照中，徐子淇同林恬兒穩站C位，但李嘉欣就站在了最側的位置。（IG@emilylam.ho）

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黎姿、李嘉欣、徐子淇同是圈中女神級大美人，曾在娛樂圈發展，又同樣嫁入豪門躋身上流貴婦圈，過着少奶奶生活，不時在品牌時尚活動或名媛聚會中碰面。不過相比起黎姿同徐子淇，近年李嘉欣甚少參加名媛聚會，早前林恬兒、柳王明琪、騰訊公司總裁劉熾平太太湯敏儀及邱德根孫女邱詠筠一起為黎姿慶生，但就未見Gigi多年好友李嘉欣，不禁惹來網民無限聯想和揣測。

林恬兒、柳王明琪、騰訊公司總裁劉熾平太太湯敏儀及邱德根孫女邱詠筠一起為黎姿慶生。（IG@emilylam.ho）

位位都非富即貴！（IG@emilylam.ho）