JPEX案｜陳零九承認收天價代言費「疑由證人變被告」經紀人急回應

台灣藝人陳零九代言香港JPEX（綠石交易）虛擬幣交易平台，赴台3個月遭檢舉吸金，檢方以證人身分約談陳零九到案說明，但有受害人對他提告，因此傳出他恐由證人轉列被告；對此經紀人也回應了。



陳零九經紀人表示：「我們上週已經有再次去警局就民眾提告的部分去做說明了，也一樣提供所有證據給警方，基於偵查不公開，所以無法透露相關訊息。目前零九的工作與演唱會都正常進行，我們也會持續配合檢警的調查，希望這事件能盡快水落石出。」經紀人也指出：「確實有民眾向警方報案，陳零九也被以犯罪嫌疑人身分被警方要求到警局說明，也把證據資料都交給警方了，但檢方還沒有把他列為『被告』，目前調查中而已，應該是『恐列被告』。」

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台北地檢署指揮台北市調處8日兵分9路搜索JPEX在台多處據點，同時約談台灣張姓首席合夥人與3名幹部共4人到案，全案依違反銀行法及洗錢防制法等罪嫌偵辦。

JPEX的代言人陳零九10月2日也以證人身分被檢調約談，坦承收了1千萬元（台幣）代言費，強調「自己也是被害人」，但有受害人對他提告，因此傳出恐由證人轉列被告。而JPEX台灣區首席合夥人張東穎、業務總監施瑀2人被認為涉嫌違反《銀行法》罪嫌重大等理由，遭聲押禁見。

事實上，陳零九10月出席記者會時，被問到是否會擔心從證人轉為被告，他還表示：「不擔心，但知道以後要接工作代言這些東西要謹慎一點。」

他坦言自己對虛擬貨幣本來有相當的熱情，事件過後，也出現了「不要再碰虛擬幣」的念頭：「這不是不好的東西，但它因為人為、詐騙受到影響，這方面是比較讓我心情低落，金錢上的損失是其次，是對這方面的熱情消失！」

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