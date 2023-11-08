JPEX案｜台檢方搜辦公室約談5人　陳零九收242萬代言費：我也受害

JPEX騙案持續延燒，香港警方早前展開調查並拘捕約談多人。台北地檢署指揮調查局台北市調處進行初步蒐證後，今日（11月8日）兵分9路搜索JPEX在台辦事處等地點，預計約談台灣的張姓首席合夥人與幹部等4名嫌疑人，全案朝違反《銀行法》、《洗錢防制法》等多罪方向偵辦。



台灣區代言人陳零九日前以證人身分接受檢調約談，坦承代言費高達1千萬元新台幣（約242萬港幣），但對方只付了部分款項，剩餘尾款都投入JPEX，陳零九強調代言約已經終止，他也是本案的受害人。台北地檢署8日指揮調查局展開9路搜索，預計依違反《銀行法》約談張姓台灣區合夥人等4被告。



台北辦公室月租18萬港幣 豪言打造為亞洲區塊鏈中心

據《香港01》此前查核，在多國公司登記處調查後，發現各地註冊疑為「人頭」登記，平台從 2020 年註冊、2021 年開始營運至今，實際負責人、辦公地點一直成謎。在香港找不到辦公地點。

但不同於在香港的低調，今年6月，JPEX大動作宣布進駐台灣東區黃金地段SOGO旁的13層樓高大樓。台媒報道指出，該大樓2017年由日本珠寶品牌以每月新台幣500萬元租下，但該店2021年撤出後空租約2年，JPEX進駐後，豪言打造為亞洲區塊鏈中心，整棟大樓傳租金約新台幣340萬元（約83萬4,448元港幣）。區塊鏈媒體《鏈新聞》則指出，JPEX僅承租二到六樓，每個月估月租達75萬新台幣（約18萬4,067元港幣）。

另外一間區塊鏈媒體《動區動趨》則指出，該大樓從6月開始內部實際上一直處於施工未完工狀態，官方人員所說的頂級室內裝潢只能淪為想像，實地探訪內部不見人影，但外牆上的代言人陳零九照片還未撤下。

台媒報道稱，JPEX在2023年間除租下台北市東區大樓，風光宣稱亞洲最大「區塊鏈大樓」開幕，並還花千萬找陳零九當代言人，主辦「拳上」活動，邀請網紅參加拳擊擂台賽，狂打知名度，但不到3個月，就遭人檢舉，涉嫌台非法招攬並提供具體事證。

拳上比賽鍾培生同Toyz對打。（林迅景攝）

台媒報道稱，台灣藝人陳零九在10月2日就被以證人身分約談到案，當時他坦承收了1千萬元代言費，但對方只付了部分款項，他因為相信對方，所以同意尾款都投入JPEX，陳零九強調代言約已經終止，他也是本案的受害人。