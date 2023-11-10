傳SMAP中居正廣非患盲腸癌　知情者揭病因：大腸被切除了一半以上

前SMAP成員、「主持一哥」中居正廣去年罹患盲腸癌，宣告停工要休息一陣子，後來整個人瘦了一大圈、暴瘦現身節目，讓粉絲們相當擔憂。近日有消息透露，其實中居正廣真正病因是腹膜炎而非罹癌。



據日本媒體《女性SEVEN》報導，中居正廣去年傳出罹患急性盲腸炎緊急送醫住院，當時有媒體指出他在動刀後才發現是盲腸癌。對此，知情人士指出，事實上中居正廣並非罹癌，而是盲腸炎的併發症腹膜炎，當時情況不樂觀，大腸還被切除了一半以上。術後中居正廣因無法進食，整個人暴瘦18公斤，休息了2個月才再度恢復工作。

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友人更透露，中居正廣因經歷一場大手術，身體至今已慢慢好轉但尚未康復，而罹病至今過了一年，中居正廣才向友人透露真正病因。據悉，當時中居正廣被傳出罹癌消息，他並沒有出面否認，也沒有揭露自己的病況。

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