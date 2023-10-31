上原多香子曾偷食逼死前夫　如今再婚又出軌遭家暴　攜子投靠奸夫

日本女星上原多香子曾為90年代超紅女團「SPEED」成員，她2012年與饒舌歌手TENN結婚，卻出軌已婚中國籍男星阿部力，導致老公2014年9月輕生，該事件內幕曝光後，她工作全被取消，形同遭演藝圈放逐；而她2018年與舞台劇導演高山和也再婚，並移居沖繩，沒想到，上原多香子如今又被爆料，她再度背叛第2任老公，出軌企業家，慘遭老公家暴，帶著孩子投靠小王，這位企業家小王的身分也被起底。



綜合日媒報導，上原多香子先前與1名年輕人發生親密關係，隨後被丈夫發現，遭到家暴，雙方因此鬧上警局；而她坦承出軌後，便帶孩子離開原先的家，為了生計上靠企業家小王支援，她也被媒體捕捉到幼稚園接小孩，且企業家小王還開車親自接送，不難看出雖然她還沒有談妥離婚細節，但已經開始新生活。

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而該企業家小王的身分也被爆出，上原多香子今年初回到家鄉沖繩發展美容事業，並親自擔任社長，因此結識企業家T先生，雙方來往密切，6月被丈夫得知2人偷情，她也坦承不倫，遭到丈夫暴力相向，因此驚動警方，甚至傳出找同團成員，現在政界的今井繪理子相助。

上原多香子多次因感情事件躍上版面，第一段婚姻是2012年8月喜嫁嘻哈團體「ET-KING」成員TENN，不料，才結婚2年，TENN就被人發現在車內輕生，導致她情緒崩潰；沒想到，日本週刊《女性SEVEN》2017年公布TENN遺書，抖出女方外遇秘辛，偷吃飾演日版《流星花園》F4「美作玲」的阿部力，2人的親密照還被TENN弟弟公開，震驚演藝圈，也重創了她的演藝事業。

之後，她在2018年再嫁導演高山和也，2人育有一對子女，但6月下旬又被現任丈夫抓包偷吃，遭到對方家暴、毆打頭部，2人鬧上警局，不過，上原多香子當時沒有受傷，也沒有向警方提出受害申請，但選擇離家出走，並考慮離婚一事。如今又再度發生出軌事件，據悉她已在考慮離婚，打算展開新生活。

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