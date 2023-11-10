斷袖之戀｜JamFilm香港舉行見面會　預告同幸運兒有親密接觸

近年泰劇、BL劇旋風席捲亞洲，當中的《斷袖之戀：深宅紳士》更憑藉緊湊劇情、演員們出色演技，以及充滿愛的故事，令主角Jam Rachata（陳耀傑）及Film Thanapat（宋君浩）人氣暴升。他們更乘勝追擊將在亞洲舉行巡迴粉絲見面會。而主辦單位就在今日宣佈《JAMFILM 1ST FAN MEETING IN HONG KONG》將在2024年1月20日（星期六）在九龍灣國際展貿中心Rotunda 2震撼登場！ JamFilm更會為粉絲們預備最豐富的福利，送上一個難忘的演出。

Jam同Film將在香港開見面會。

繼《斷袖之戀》後，Jam Film今年二搭出演的《吸引力法則》同樣大獲好評，讓觀眾們逃不出他們的粉紅泡泡。而多才多藝的他們，更擁有出眾的歌藝，他們在台灣場的見面會時，就獻唱了他們的合唱歌《你永遠可以相信我》和《我想知道這個世界是否希望我們彼此相愛》，並以輕柔和溫暖的歌聲，讓現場觀眾感受到他們之間的深厚感情。今次的見面會絕對可以期待見到Jam Film的深情演繹。

另外，JamFilm除準備了一場精彩絕倫的見面會外，為了回饋觀眾們的愛戴，他們亦預備了豐富的粉絲福利，跟幸運兒作親密接觸，最吸引的首推GROUP PHOTO團體合照福利，他們特別寵愛香港粉絲，大派福利全場合照，VIP門票更可獲單人與Jam Film兩位合照，讓觀眾們為Jam Film第一次來到香港舉行見面會，留下美好回憶。

1月20日他們在九龍灣國際展貿中心Rotunda 2震撼登場。

11月22日星期三這個重要日子，早上11時《JAMFILM 1ST FAN MEETING IN HONG KONG》門票就會在KKTIX公開發售。票價分為：$1,880 (VIP)$1,480、$1,180、$680，相關福利和名額可參考附圖。