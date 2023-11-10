何猷君自爆猛追奚夢瑤屢戰屢敗　初次見家長氣氛超尷尬

已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君（Mario）與內地超模老婆奚夢瑤，最近參加的真人騷節目《愛的修學旅行》播出，而在節目中他們就罕有透露第一次見家長時的畫面，想不到女方見家長時有如此大壓力，被四太梁安琪當玻璃無視。

二人在2019年結婚。（微博圖片）

當年何猷君與奚夢瑤相戀時，外界不少人都感到相當驚訝，二人年齡差6歳，成長背景又不同，令人難以想像會成為戀人。而在節目中，提到初相識知道有年齡差時，何猷君曾擔心被拒絕，他表示：「一開始會有壓力，第一次說你（奚夢瑤）89年的時候，有點不知道你會不會嫌棄我，因為普遍大家的這個認知，還是男生比女生大，這個女生也是會有這種想法的話，可能就不會去考慮我。」

何猷君擔心被拒絕。（影片截圖）

幸好何猷君靠着猛勢追求的攻擊，誠心一面打動奚夢瑤奪得芳心，他回想起追求畫面時表示曾失敗多次：「肯定是我追的她，是我姐先跟她認識的，然後她（姐姐）給我拍了一張照片，就是她（奚夢瑤）在旁邊，然後（我跟姐姐）說趕緊加她聯繫方式，當時我就讓我姐一定要跟她做朋友。然後她們就成為朋友了，成了朋友之後她就去我姐的生日派對，然後去生日派對之後就猛追，沒停過，嘗試約活動、吃飯、喝東西、打遊戲、看電影，然後大部分沒有約上，因為她很忙。」而在旁的奚夢瑤就笑說：「我當時覺得這個人是不是不上班，一天到晚叫我出去玩，這個人真的不行。」令到其他嘉賓哄堂大笑。

何猷君為追奚夢瑤不停相約。（影片截圖）

最後靠着不斷的相約與了解，二人終成為情侶，不過之後在見家長環節，想不到大家初次見面氣氛會如此尷尬。何猷君在節目中透露下期看點，表示初次見家長時，媽媽梁安琪已做好女方的背景調查：「我母親肯定做了背調，問了一遍她在上海的朋友們，就是有沒有聽說過這個女生，第一次的這個會面，她是當玻璃的，當玻璃看，看不到。」而聽到老公說起這件往事時，可見奚夢瑤全程低頭，雙眼只看着桌上發呆，似乎有點不開心，相信那一次的見面畫面，令她印象深刻，令其有不好的記憶。

奚夢瑤看來心事重重。（影片截圖）

何猷君24歲為人父。（何猷君微博圖片）