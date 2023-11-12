幸福 · 春夏秋冬演唱會| 周慧敏捧場　馬浚偉送上驚喜生日歌

由出色堂出品，OnStage Music製作的「馬浚偉《幸福·春夏秋冬》Ma’s Ter Mic演唱會2023」昨晚（11日）演出第二場，全場爆滿，座無虛席。偶像兼好友周慧敏到場支持，馬仔送上驚喜，率全場觀眾大合唱生日歌，為前天（10日）生日的Vivian補祝生日。演出來第二場，馬浚偉越戰越勇，發揮高水準表現。馬仔看到觀眾幸福笑容，加上得悉這兩天的門票都全部售罄，一票難求，他都開心得笑說：「我自己終於有飯盒食！」

馬浚偉傾力演出。

昨晚周慧敏與顧美華特來支持，原來Vivian一直是馬仔學生時代的偶像女神。二人多年來互相支持，馬仔2019年舉行的演唱會，Vivian擔任嘉賓相助。今次亦親到場支持，看足全場。在昨晚演出尾段，馬浚偉多謝周慧敏、顧美華捧場，他突然說：「昨天是我偶像生日，我送首生日歌俾我偶像，周慧敏小姐！」隨即率領全場觀眾大合唱生日歌，台下的Vivian站起來感謝大家，開心又感動，全場亦報以歡呼聲。

事後Vivian坦言好感動，也估不到會有這個驚喜，多謝馬仔。她又大讚今次馬仔整個騷都好認真製作，十分欣賞這個充滿誠意的藝術作品，並讚Good show。

馬浚偉非常投入。