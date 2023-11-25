如懿傳｜繼皇后在史實中竟「不得好死」！一原因徹底得罪了乾隆帝

在《如懿傳》的大結局中，周迅飾演的繼皇后平靜地離世，乾隆皇帝則是無限悔恨。但要是知道如懿的「真實歷史下場」，恐怕觀眾會更加心碎！



歷史上的乾隆，聽到烏拉那拉·如懿的死訊，不但沒有一絲哀傷、繼續狩獵玩樂；更故意將烏拉那拉·如懿的喪禮辦得極其簡陋、連屍骨棺木都隨便放在妃子的陵墓之中，對大清皇后來說，是何等羞辱！究竟乾隆為何恨她入骨、連死後都要剝奪她的「善終」呢？（點圖放大了解👇👇👇）

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《如懿傳》主角烏拉那拉氏如懿淪為「無名屍骨」，被隨意塞進嬪妃墓中

1981年，乾隆裕陵中的純惠皇貴妃（也就是純妃）墓發生塌陷，工作人員為了搶救，第一次進入墓室中，但在打開墓室的那一瞬間，所有人都被眼前的景象嚇呆了…墓室中竟放著兩個棺材！

在清代，嬪妃共用墓室並不合禮制，那另一具屍骨究竟是誰、膽敢長眠在皇貴妃的地盤呢？

學者翻遍了各種史書，都找不到對純惠皇貴妃墓這種「異狀」的記載，直到他們發現一本守墓人筆記《陵寢易知》，它記載了陵寢布局、埋葬墓主人等資料。而史學家就從這本筆記，發現了驚人答案......原來另一具屍骨竟然是乾隆的繼皇后！也就是《如懿傳》的主角烏拉那拉皇后。

但查明了屍骨的身分，接踵而來的問題反讓史學家更困惑：為何史書上對烏拉那拉·如懿的記載少的可憐，35萬字的《清史稿》，有關那拉皇后的部分竟少於400字？另外，烏拉那拉·如懿貴為大清皇后，為何她死後落得隨便被塞進純妃墓室、落得沒有牌位的下場呢？

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《如懿傳》的歷史真相：繼皇后在乾隆帝眼中幾乎沒有存在感

不論是《環珠格格》中的繼皇后、《延禧攻略》裡的嫻妃，都將烏拉那拉氏描繪的惡毒心機，直到《如懿傳》中周迅才將烏拉那拉氏對皇帝的愛戀、對宮廷生活的絕望，演繹得淒美動人。但歷史上真正的烏拉那拉氏，在乾隆眼中可以說是存在感極低。

眾所周知，乾隆一生最敬愛的是富察皇后，最寵愛的是令妃。明明烏拉那拉氏從乾隆還是寶慶王時就嫁給他，但受寵程度連當時還是侍妾的純妃都比不上，即使在乾隆登基之後被封為嫻妃，也沒有獲得乾隆的寵愛。

照理來說，烏拉那拉氏要問鼎皇后寶座應該是不可能的，但這時發生了一件大事——富察皇后病逝。

這時，太后就開始物色下一個皇后，經過多次的比較，她認為烏拉那拉氏可以勝任后位。不久，烏拉那拉氏就被冊封為皇后。但攀上后位的烏拉那拉氏卻沒過幾年好日子，竟讓乾隆對她深痛惡絕、連死後都不願給她善終……

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當時乾隆皇帝正在木蘭圍場打獵，聽到繼皇后的死訊之後，不但沒有表現出任何悲傷，還繼續遊玩。更下達了讓王公大臣都摸不著頭緒的聖旨——降階以皇貴妃的等級安葬皇后。

說是皇貴妃等級，其實更為草率、不但沒享有皇貴妃的禮制，更連一個低階官員都比不上。一般來說，帝王、皇后出殯時要有7920人抬棺，她卻只有64人；太廟、陵寢都沒有她的牌位；通常皇后的棺材都要用高級的金絲南木製做，但她的棺木卻是劣質的杉木製成；如懿死後也沒有獲得諡號，僅得到繼后二字；另外，一般皇后都應有正裝朝服坐像的畫像，但如懿卻沒有，許多學者推測因她惹惱乾隆，所以畫像全被銷毀。乾隆皇帝儼然把皇后的國喪降格成家喪，甚至連專屬的墓室都沒有，就演變成開頭描述的、那拉皇后棺材跟純惠皇貴妃棺材並列在墓室的情形。

更可怕的是，許多大臣上書勸諫，沒想到乾隆看到這些為那拉皇后抱屈的奏摺竟大發雷霆，許多上奏的官員被流放慘死異鄉。究竟發生了什麼事情，讓那拉皇后徹底失寵、甚至在她死後幾十年乾隆都怨氣難消呢？謎底就在南巡短短的一天之內......

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烏拉那拉·如懿「自行斷髮」徹底激怒乾隆

乾隆皇帝第四次南巡、一行人到杭州，乾隆與如懿當天還一起用早膳、毫無異狀，沒想到用晚膳時，如懿卻沒再出現了。從此之後，如懿更是一次都沒有出現在皇帝身邊過......

南巡回來之後，乾隆皇帝馬上下令收回那拉氏的皇后金印、削減伺候她的宮女到只剩2名（等同位份最低的答應，只能配2名宮女）、將她打入冷宮，還一度想要廢后，只是因為反對的大臣太多只好作罷。為何兩頓飯的間隔，皇后就從此失寵、待遇就有了天壤之別？

史學家在乾隆皇帝的詔書中，找到了蛛絲馬跡，其中一句寫道：「乃至自行剪髮」，也就是那拉皇后做了當時最大的禁忌——自行斷髮。滿人早期是殉葬制，但在康熙時期就廢除了。所以發展出另一種替代殉葬的文化：滿族女人在丈夫、皇帝、太后去世時，要剪掉耳邊一搓頭髮、以髮帶頭；也就是說，如懿自行斷髮的舉動，就是在詛咒皇帝與太后。

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但奇怪的是，如懿是滿人，不可能不知道剪髮的嚴重性，為何她還要這麼做呢？究竟發生了什麼事？乾隆始終閉口不談。在後代的史學家推測，有兩大原因：

1. 乾隆好色，皇后勸諫無效、剪髮抗議

乾隆皇帝是有名的風流天子，據傳他南巡的目的就是為了獵豔，不只在途中換上便服出遊、還想帶江南美女回宮。那拉皇后勸諫無效，只好用斷髮這招、想藉此喚醒皇帝，沒想到觸怒聖顏。



2. 乾隆想將令貴妃晉升為皇貴妃

雖然令妃出身低，但史學家大多認為她極富心機，乾隆跟太后都被她收服了。所以在南巡過程中，母子倆商量想把當時的令貴妃晉升為皇貴妃，但這件事大大的觸怒了那拉皇后。因為皇貴妃這個等級一般都視為虛設，若令貴妃成為皇貴妃，那麼令妃的兒子也很有可能被立為太子。而在剪髮事件過了半年之後，乾隆就把魏佳氏封為令皇貴妃，並掌管后宮，而她的兒子永琰也立為太子、之後成為嘉慶帝。



歷史的真相遠不及《如懿傳》淒美浪漫，那拉皇后雖然有許多流傳的野史，也被周迅的演技演繹得十分動人。但在正史中她的存在感極低，而那拉皇后屍骨的再發現，也讓後人重新認識一名受盡委屈與折磨的大清皇后。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：《如懿傳》真實歷史下場超悽慘！狠心乾隆聽聞死訊竟繼續玩樂，更下令將如懿屍骨塞進嬪妃墓】