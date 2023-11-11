樂遊原｜10大劇情演員介紹　許凱景甜獲封古裝版史密夫決戰史密妻

許凱、景甜主演的陸劇《樂遊原》，又稱《樂遊原·與君歸》，總共40集，11月6日開播，預約人數破150萬，播出後站內熱度高達22000，網友：「兩人好有CP感」、「十七郎滿滿少年感」、「景甜女中豪傑，出場超帥」、「畫面超美」，小編特別整理「陸劇《樂遊原》10大劇情演員」！



【圖輯】點圖放大了解「《樂遊原》10大劇情演員介紹」👇👇👇

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陸劇《樂遊原》劇情線上看1. 製作團隊

改編自匪我思存的同名小說，由作者擔任編劇，代表作有《寂寞空庭春欲晚》、《來不及說我愛你》、《千山暮雪》、《東宮》、《人生若如初相見》、《今生有你》等，完全就是虐文擔當，好險《樂遊原》不是，導演則找來鄭偉文，執導過《招搖》、《陳情令》、《玉昭令》等，在他鏡頭底下，男主角帥度翻倍、女主角美豔加層，小編只能說：「導演編劇品質保證！」

陸劇《樂遊原》劇情線上看2. 古裝愛情故事

以大裕王朝為背景，六月初六壽宴上叛軍策反禁軍、閉宮屠城，不僅陛下賓天，就連太子野殉國，諸王、世子、皇孫皆遇害，公主和嬪妃死傷無數，雲氅將軍韓暢護住太孫，殺出一條血路衝出京城，生死未卜，只剩下梁王血脈尚存，到了生死存亡的關頭，鎮守邊疆的鎮西軍元帥「李嶷」得知此噩耗，被迫承擔起平叛重任，與隱藏真實身份的將軍獨女「崔琳」各領一軍捲入紛爭，在數次交鋒中棋逢對手進而相殺相愛的故事！

陸劇《樂遊原》劇情線上看3. 古裝版史密夫決戰史密妻

李嶷領鎮西軍，崔琳領崔家軍，李嶷把崔琳當成崔家軍的何校尉，崔琳把李嶷當成鎮西軍的小裴將軍，兩人第一次見面就不打不相識，互相暗算對方，不約而同都能夠猜中對方的心思，又是為了軍糧大打出手，又是為了軍隊積極議和，動不動就拔刀使暗器，後來在因緣際會之下假扮成為夫妻，在多方勢力中明爭暗鬥兵行險招，勢均力敵又雙A雙強的男女主角就是好看，給人一種古裝版史密斯夫妻感！

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陸劇《樂遊原》劇情線上看4. 許凱

許凱飾演李嶷，十七殿下，鎮西軍元帥，梁王兒子，隱姓埋名不以殿下自居，在軍中大家都叫他「十七郎」，會使刀又會用劍法，師從裴大將軍的不傳之技，有情有義且恩怨分明，當先帝崩，太子薨，父王落在反賊孫靖手時，眾人想要遙尊他父親為君，拜他為太子，李嶷一心只想返回京城，殺死逆賊、營救父王，迎回太孫，光復大裕王朝，沒想到遇見詭計多端的崔琳，讀者們有發現許凱的配音《千古玦塵》的白玦嗎？

陸劇《樂遊原》劇情線上看5. 景甜

景甜飾演崔琳，何校尉，崔家軍少帥，出手快狠準，身上藏了超多暗器，歷來節制平涼，認為李氏昏聵無能且氣數已盡，其子孫更是耽於玩樂，沒有人能當大任，崔琳讓大將軍和公子率大軍出營洲，奉旨起兵勤王，偷偷潛入城中，必須盡快找到太孫，崔家軍才能有天家正統做名份，要想世道太平、百姓安養，就只能靠崔家軍，遇見輕薄浪蕩的李嶷，沒想到他居然是皇孫！

陸劇《樂遊原》劇情線上看6. 配角群

《星漢燦爛·月升滄海》高寒飾演崔琳的青梅竹馬「柳承鋒」、《以愛為營》劉冬沁飾演擅長在密林作戰的鎮西軍斥侯「謝長耳」、《月歌行》鄭合惠子飾演極擅兵法的崔家軍親衛「桃子」、《微雨燕雙飛》趙嘉敏飾演顧相之女「顧婉娘」、《愛的二八定律》何奉天飾演鎮西軍將軍「裴源」 、《且試天下》蔣愷飾演平凉大將軍「崔倚」、《去有風的地方》苑冉飾演「皇后」！

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陸劇《樂遊原》劇情線上看7. 特別演出

《偷偷藏不住》曾黎飾演跟隨孫靖的前太子妃「蕭氏」、《七時吉祥》于波飾演起兵謀反弒君的逆賊大都督「孫靖」、《慶餘年》高曙光飾演被當成人質的李嶷父親「梁王」、《蓮花樓》何中華飾演「顧相」、《覆流年》朱宏嘉飾演鎮西軍斥侯「老鮑」、《一念關山》劉宇寧飾演「慕仙鶴」、《知否？知否？應是綠肥紅瘦》施詩飾演知靈堂樂姬「阿越」！

陸劇《樂遊原》劇情線上看8. 人物關係圖

以李嶷和崔琳為中心，分別帶領鎮西軍和崔家軍，李嶷、謝長耳、裴源、老鮑四人是軍中同袍，李嶷的父親被孫靖給軟禁當人質，崔倚有一女兒「崔琳」和一養子「柳承鋒」，其中值得關注的四條感情線，分別為顧相之女顧婉娘愛慕李嶷、柳承鋒對崔琳愛而不得、謝長耳和桃子互相心許，最妙的就是前太子妃蕭氏和逆賊孫靖居然是青梅竹馬！

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陸劇《樂遊原》劇情線上看9. 事業愛情兩不誤

當李嶷和崔琳被山匪綁架時，崔琳自稱是皇孫李嶷的愛妾，兩人將計就計假扮成夫妻，李嶷開口閉口都是娘子：「你都是我的愛妾了，那我們躺在一張床上睡覺也可以吧」、「既然你都罵我是登徒子，那我不能枉擔這個虛名」、「你身為我愛妾，我怎麼能丟下你不管呢？」、「娘子打扮得這麼漂亮，為夫今日都有些怯場了呢！」而且光是前四集，就上演轉圈浪漫抱抱的戲碼，事業愛情兩不誤！

陸劇《樂遊原》劇情線上看10. 原聲帶

希林娜依·高帶來片頭曲〈樂游原〉，由陳雪燃製作，編曲超級燃，劉宇寧獻唱片尾曲〈如果愛記得〉，插曲找來阿蘭〈命定是你〉、陳雪燃〈你還記得嗎〉、池約翰〈當我為你愛過〉、李佳薇〈一愛不朽〉！

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