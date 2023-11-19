陸劇推薦｜10部播放量百億古裝劇：三生三世十里桃花、錦繡未央…

你敢相信今年的現象級陸劇《長相思》沒上榜嗎！如果你也在等待《長相思》第二季播出之列的觀眾，不仿從「播放量百億」古裝陸劇中挑一部解解渴，從《三生三世十里桃花》、《瑯琊榜》、《楚喬傳》、《香蜜沉沉燼如霜》，到《知否知否應是綠肥紅瘦》等劇，都是讓觀眾們刷了再刷的好作品。



本編為你整理史上最強古裝陸劇推薦TOP 10：（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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TOP 10《知否知否應是綠肥紅瘦》：播放量144億

由趙麗穎、馮紹峰、朱一龍演出的《知否知否應是綠肥紅瘦》是一部以宋朝為背景的宅鬥劇，在2018年播出之時，許多人是配著三餐用手機追的，原因在於節奏不會太快太跳，但也不致於太慢無聊，是一部妥妥的「下飯劇」。此外，趙麗穎精準演出明蘭不同時期應該有的模樣，天真小姐與宅院主母之間轉換得宜，讓觀眾們看得超過癮。

TOP 9《香蜜沉沉燼如霜》：播放量164.5億

其實仙俠劇《香蜜沉沉燼如霜》在播出之前，聲量非常低，被網友笑評：「劇名毀劇。」看名字無法聯想劇情是什麼，而且，更何況當年的楊紫尚未成為收視女王，不被看好也是情理之中。沒想到，該劇播出後直接成為現象劇，錦覓（楊紫 飾）婚禮吐血、潤玉黑化（羅雲熙 飾）都成為熱門關鍵字。經過這部劇之後，楊紫坐穩收視寶座，羅雲熙則成為熱門古偶劇男主角人選。

TOP 8《瑯琊榜》：播放量190.4億

至今仍然沒有一部古裝權謀劇可以超越《瑯琊榜》的地位，在豆瓣高達9.3分。該劇由胡歌、王凱、吳磊、劉濤主演，剛開始大家是抱持著「胡歌+王子復仇記」的心思開追的，隨著故事發展，每一個人物的刻畫與演技，就連小角色都細膩描述，成功將讓該劇成為經典中的經典，成功捧紅王凱、吳磊，也讓觀眾們真正了解到「老幹部」的演技都是經過磨練，無聲的對視、回眸的速度都是演技。

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TOP 7《花千骨》：播放量220億

仙俠劇《花千骨》算是讓趙麗穎嚐到大紅大紫滋味的作品，她在還沒有成為打女主陸劇專業戶之前，嬰兒肥搭配上大圓眼，演的都是可愛靈動的角色，她演活了「小骨」的天真與執念。此外，男主主白子畫（霍建華 飾）也是讓該劇大獲好評的重要原因，他自帶清高、距離感與仙氣的特質，使觀眾認為這個角色非他莫屬。

TOP 6《誅仙：青雲志》：播放量254億

仙俠劇《誅仙：青雲志》捧紅了一票演員，從李易峰、趙麗穎、楊紫、成毅，到唐藝昕，如今都已經是男女主角等級的了。該劇改編自中國大陸作家蕭鼎的小說《誅仙》，講述草廟村少年張小凡（李易峰 飾 ）投身青雲門下，與鬼王之女碧瑤（趙麗穎 飾）相愛、並且與碧瑤及同門林驚羽（成毅 飾）、陸雪琪（楊紫 飾）、曾書書（秦俊杰 飾）等少年們一道，幫助良善，斬妖除惡，一路成長的故事。

TOP 5 《錦繡未央》：播放量282億

由唐嫣、羅晉、吳建豪、毛曉彤主演的古裝劇《錦繡未央》改編自秦簡同名小說，且女主角李未央（唐嫣 飾）的原型人物是北魏文成文明皇后馮氏及北涼公主沮渠氏，人物、劇情皆相當考究。該劇成功的原因還有一個，李未央和拓跋浚（羅晉 飾）的CP感很強，強到劇迷很希望兩位可以在現實中交往，沒想到他們後來真的成為夫妻，成為一段佳話。

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TOP 4《羋月傳》：播放量294.9億

在《甄嬛傳》大獲成功之後，孫儷接演了同為古裝大型電視劇的《羋月傳》，雖然觀眾一致認為經典程度超越不了《甄嬛傳》，但這不代表它就不是一部好劇。該劇改編自蔣勝男的網路小說《秦宣太后》，劇情主要講述中國歷史上第一個被稱為「太后」的女人、戰國時期秦國女政治家羋月（孫儷 飾），波瀾起伏的人生故事。

TOP 3《擇天記》：播放量303.5億

古偶劇《擇天記》屬於為演先轟動的類型，紛絲們對於鹿晗的古裝扮相有很高的期待，而且當女主角公布是由古力娜扎出演時，網路期待值直接破表，認為即便是不看劇情，兩人同匡畫面就已經美德足夠令人陶醉。該劇為根據貓膩同名小說改編的古裝奇幻劇，講述了在人妖魔共存的架空世界裡，陳長生為了逆天改命，帶著一紙婚書來到神都，結識了一群志同道合的小伙伴，在國教學院打開一片新天地的故事。

TOP 2《楚喬傳》：播放量488億

《楚喬傳》是奠定趙麗穎成為大女主劇熱門人選的作品。當你還停留在《花千骨》、《杉杉來了可愛的形象之際，她已經搖身一變成為帥氣的武俠片女主角，而且，她還要求大部分的武打戲都要親自上陣，超級敬業。劇中多個經典橋段都讓觀眾們無限回味，她與宇文玥（林更新 飾）之間的感情線讓觀眾們意難平，燕洵世子（竇驍 飾）在九州台上的劇情虐爆，而元淳公主（李沁 飾）從天真無邪到徹底黑化演技成神。

TOP 1《三生三世十里桃花》：播放量500億

由楊冪、趙又廷主演的仙俠劇《三生三世十里桃花》是第一部突破500億播放量的陸劇，該劇也是尚未播出之前，負評層出不窮，有人認為趙又廷的扮相離仙氣太遠，而楊冪的男裝扮相又被質疑髮際線太高，但是劇一播出，馬上扭轉劣勢局面，劇情、扮相、演技、動畫等都在一定的水準之上，就連由楊宗緯、張碧晨合唱的主題曲《涼涼》都一紅紅到現在。

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