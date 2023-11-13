炎明熹深圳音樂節推廣減塑　楊千嬅驚喜現身合唱《勇》全場尖叫

香港非牟利團體Eco Drive於2019年開始「不要膠下去」活動，鼓勵社區團體減少使用一次性塑膠用品，今年「不要膠下去」活動首次出現於深圳舉辦的音樂節《EUREKA! Music Festival》，希望把減塑意識從香港帶到不同城市，向觀眾推廣從日常生活減塑的習慣。楊千嬅和炎明熹（Gigi）成為是次音樂節的「減塑踐行官」，擔任壓軸表演嘉賓，Gigi演唱了多首歌曲，包括《大開眼界》、《Only for me》、《好想約你》及《Little Magic》，粉絲們一早已經於現在佔好位置支持偶像。

音樂節首位壓軸嘉賓炎明熹率先登場，唱出多首歌曲。

而剛於星期六完成巡演江門站的千嬅，立即趕到深圳作為音樂節特別嘉賓，當Gigi表演後，千嬅中段驚喜現身合唱《勇》一曲，現場兩萬多的觀眾立即為之瘋狂，尖叫聲不絕於耳。隨後千嬅亦獻唱了《處處吻》、《野孩子》、《可惜我是水瓶座》及《稀客》四首經典歌曲，每首也是全場大合唱，頓成大型KTV現場。兩人向大眾推廣減塑方法及實踐環保的心得，讓觀眾欣賞精彩的表演同時，也能為環保出一分力，於台上分享：「希望年輕人可以從少建立起減塑的習慣，讓這份保護地球環境生態的意念傳承下去。」

楊千嬅突然驚喜現身，與Gigi合唱《勇》，全場High爆！

Gigi下台後，亦專心欣賞千嬅的演出，用手機拍下。

千嬅又表示：「很開心成為減塑踐行官，這是我第一次在音樂節中推廣減塑心得，我外出工作時，一定會攜帶水瓶和環保袋，這些小舉動已經對環境有很大幫助。」Gigi則說：「很開心可以代表香港環保機構Eco Drive到音樂節推廣『不要膠下去』的活動，我上學和工作時，都會帶上自己的水瓶。」最後，兩位也呼籲大家減少使用一次性塑料產品，齊齊保護地球環境。

Gigi分享自己的環保心得，她返學、返工都一定會自備水樽。

現場有二萬名觀眾捧場！

為了響應「不要膠下去」活動，主辦單位在音樂節中也鼓勵觀眾支持減塑措施，例如以紙杯取代膠水瓶、使用紙製餐具取代塑膠餐具等等；此外，為了提高觀眾對減塑的認識，場內還設有「不要膠下去」展覽區，播放兩位減塑實踐官的減塑心得以及「不要膠下去」過往舉辦的活動，讓觀眾了解更多減塑方法，實踐「減塑，你總有辦法！」的理念。