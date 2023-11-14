劉鳴煒日籍主播舊愛趙慧奈　出席婚宴與男友咀嘴放閃似足預演婚禮

曾任明珠台主播的中日混血兒趙慧奈（Keina），曾短暫與劉鑾雄兒子、華人置業董事會主席劉鳴煒交往，不過分手後她便戀上現任男友，不時在社交平台放閃，至少已拍拖4年。日前兩人孖住現身好友婚禮，更超煙韌攬實兼咀嘴合照，男友更舉牌寫住「I ♡ her」，似足預演婚禮。

Keina與男友在好友婚禮上連環放閃，當眾咀嘴，似足預演婚禮！（IG@keinachiu）

早在19年10月，趙慧奈已在社交平台貼出過日籍男友的合照，當時標註他的名字為Rikki Furuya，而男方的個人檔案也有日本國旗，因此兩人應是「同鄉」，並齊齊在香港生活。Keina常常在IG貼上男友的獨照，或是二人的甜蜜合照，男友不時送花給她，逗得她十分開心。28歲的Rikki當然不及劉鳴煒有錢，不過他與Keina就有一個共通點，兩人皆非常喜愛小動物，育有柴犬Hiro外，又不時做動物義工，男方更開設了一個IG，專門貼二人拯救和照顧的小動物，包括：貓、狗、雞仔、倉鼠、變色龍、雀仔等，好有愛心，相信他亦是憑這一點成功擄獲Keina歡心！

男友經常送花畀Keina。（IG@keinachiu）

Keina與男友都好愛小動物，之前就同愛犬影靚相。（IG@keinachiu）

Keina擅長粵語、英語、國語和日語等四種語言，曾在NOW新聞台做實習記者，再任職無綫明珠台主播，曾亮相無綫新聞，另有主持《天氣報告》等，21年她離巢並加入彭博做製作人。她19年被爆戀上富商劉鑾雄的長子劉鳴煒，兩人曾共度情人節並搭乘男方私人飛機去睇極光，然而這段戀情只維持不足一年便分手。

Keina早前分享著CK內衣的照片，網民讚同BLACKPINK的Jennie有得揮！（IG@keinachiu）

Keina十分敬業，就算十號風球一樣要出去報新聞。

趙慧奈（右）曾因與劉鳴煒（左）在同一地點，以同一姿勢打卡，令戀情浮上水面。（IG@mingwai.lau、keinachiu）

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