以愛為營｜奪愛奇藝收視冠軍　王鶴棣白鹿錫唔停「性張力爆棚」

由白鹿、王鶴棣主演的戲劇《以愛為營》熱播中，劇中鄭書意（白鹿 飾）去相親，時宴（王鶴棣 飾 ）吃醋霸氣告白，二人在初雪中浪漫定情激情擁吻，畫面一播出造成轟動。



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劇中鄭書意（白鹿 飾）去相親，時宴（王鶴棣 飾 ）吃醋霸氣告白：「鄭書意，我不等了。」「意宴萬年CP」二人在初雪中浪漫定情激情擁吻，極限拉扯的曖昧終於確定關係，網友大喊：「終於等到意宴萬年CP的雪中定情吻啦！」除了雪中吻、摘眼鏡吻、醉酒吻，後面還有壁咚吻、沙發吻、無尾熊吻，《以愛為營》吻戲暴增處處吻，更是讓眾多觀眾讚道「這才是成年人的愛情」，開播至今熱度狂飆，坐穩iQIYI熱播榜及連續劇榜第一名。

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白鹿與王鶴棣在《以愛為營》中的戀情發展備受關注，時宴還在劇中霸氣回應：「我想吻你」，王鶴棣醉酒朦朧的眼神索吻白鹿，讓網友讚道：「時宴喝醉的時候真的性張力爆棚」！兩人接受採訪時也被問到拍吻戲最難克服的點，王鶴棣表示是「現場的觀眾」因為大家很會給反應，剛很深情的要開始親，就會聽到現場的人打趣看熱鬧、驚呼的聲音「很像在演話劇」。白鹿本人認證時宴（王鶴棣 飾）在劇中最酥的舉動，是從樹上將她單手扛在肩膀上，在訪問中回應：「拍攝的當下因為只要在肩上看著比較輕鬆就睡著了，但剛好頂在她的胃上，拍完後痛死了。」

從11/18起每週六到二晚上8點在iQIYI國際版APP及iQ.com首播。

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