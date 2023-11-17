曹格上海開唱疑情緒失控　台上發泄式掉嘢大叫嚇窒觀眾

馬來西亞歌手曹格正如火如荼舉行《別具一格曹格2023 Live House巡迴演唱會》，而最新一站就來到上海開唱。而在演唱過程中他唱到《Superman》的時候疑情緒失控，發泄式地將身上不少飾物除掉拋向台下，狀態似乎不佳，令不少網民驚嚇。

曹格日前在上海開演唱會。（曹格微博圖片）

據網上曝光的影片可見，身穿T-Shirt搭配牛仔褲的曹格，單手插着口袋低頭演唱歌曲《Superman》，一直不抬頭的他似乎情緒有一些失落，在唱的過程中有時更唱不下去，待該首歌曲結束後，他就一直搖頭，未知是否對自己表現不滿意。隨後，他就直接除掉墨鏡、耳機、頸鏈扔在地上，就連身上戴着的戒指等飾物，通通除掉拋向台下觀眾，再三表示：「這個沒用。」更大聲呼喊：「Now，我回來了，這個才是我要的我，這個就是我，可以嗎？」

曹格一直低頭唱歌。（影片截圖）

除掉耳返。（影片截圖）

不少網民見後都紛紛指曹格的情緒管理似乎有問題，更猜測其唱歌進入不了狀況而跟自己生氣等，又指這種情緒失控的人很可怕，直言其病得不輕。而事實上他患有躁鬱症，情緒會大起大落，最令人印象深刻就是其在早年醉酒鬧事打側田，幸好最後二人和好如初，事件得以平息。而情緒不穩的他，亦不時會透過在社交網站發情緒文吐露心聲，情緒問題一直受大家關注。

身上飾物都除掉。（影片截圖）