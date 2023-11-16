奚夢瑤見家長前被查背景　何猷君爆四太梁安琪：問了一遍上海朋友

已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君（Mario)在2019年與內地超模奚夢瑤結婚，婚後二人誕下一對子女，一家四口相當幸福。但至今近四年時間他們仍未正式舉行婚禮，唯在近日播出的內地綜藝節目《愛的修學旅行》中，他就對此事作出了回應，給女方一個交代。

二人在2019年結婚。（網上圖片）

在節目中當所有嘉賓齊聚吃飯閒聊時，提到首次見家長的畫面，原來奚夢瑤是在Mario家與四太梁安琪一起打麻將，當日大家相處良好舒服，Mario表示：「就我媽會跟我說，一晚麻將就測出來看得出來她是個怎麼樣的人了。我媽覺得她那個，首先有耐性，然後覺得她情商高，然後同時間你打麻將，你打四圈麻將，你怎麼樣也要聊天，她也很好沒有任何問題，她的表現那麼好是意料之外，但是我媽會喜歡她肯定是意料之內。」

奚夢瑤第一次見四太梁安琪是在打麻雀的時候。（影片截圖）

奚夢瑤深得四太梁安琪喜愛，但其實在之前四太已做好女方的背景調查，Mario表示：「我也肯定知道我媽是準備好了去接受她，然後我母親肯定也是在那天之前，做了她該做的公司基調，問了一遍她上海的朋友們，就是有沒有聽說過這個女生，有什麼好的有什麼不好的，就全部告訴我，她肯定做了背調，然後也覺得我應該是很喜歡，然後覺得她也沒問題，以前她要是不喜歡我對象的話，她是當玻璃的，看不到的。」看來奚夢瑤性格好才深得四太喜愛。

奚夢瑤深得四太梁安琪喜愛。（何猷君微博圖片）

二人因真人騷而擦出愛火相戀，並很快地就在2019年宣布結婚，值至今已快接近滿四年時間，但他們一直沒有筆行婚禮，而在節目上Mario就公開表明會舉辦：「肯定辦，（過了不能辦喜事的時間了是不是？）我覺得每個人標準不一樣，就是有些人可能覺得，如果父母去世是可能之後的甚麼一年不能辦，但是我自己標準就三年，今年的下半年開始，我們才會去溝通這個話題，這個事情才會被抬到桌上，在那一刻之前是一字不提（有共識？）對。」

何猷君表示會舉行婚禮。（影片截圖）

但在旁的奚夢瑤就自爆自己有社恐，似乎對於舉辦婚禮一事不太熱衷：「我感覺我就好像也沒有非要，但是有也覺得很開心，畢竟是對方的心意，就是這種感。」但Mario就再三強調一定要舉辦：「我是覺得一定要，而且要一定辦得很好，就我只是很希望是一個很特殊（婚禮）。」看來他是一位非常注重儀式感的人。

二人好甜蜜呀！（影片截圖）