黃曉明坐飛機被無視　民眾連望都唔望好尷尬：沒有看我

不少明星就算打扮密實都很容易被民眾一眼認出，但內地男星黃曉明就算脫了口罩都被旁人無視，這個經歷令他印象深刻。就在近日播出的綜藝節目《令人心動的Offer 》中，其就分享了一件坐飛機時的趣事，相當搞笑。

黃曉明竟然被民眾無視。（影片截圖）

在節目中探討「有沒有過身邊人在私下討論自己，但不小心被自己聽到的經歷」話題時，黃曉明就突然想起一件發生在自己身上的趣事，作為大明星的他理應無人不曉，但偏偏給他遇上了對其無視的民眾，他笑言：「《好事成雙》（主演劇集）熱播特別火，然後那天我坐飛機，旁邊有個女的就在那看，我一看看的《好事成雙》我特高興，我就想說如果她看到我了，我一定要很禮貌的跟她打招呼，一路上她就沒看過我一眼。」

當時主演劇集《好事成雙》熱播。（《好事成雙》微博圖片）

正因為對方無視，黃曉明就故意做一些小動作吸引對方關注，但同樣無效：「我在旁邊又是吃飯又是摘口罩，然後空姐跟我說話甚麼之類的，我回頭看，她還是不看我，我還故意說幫她把行李箱拿一下，是，也說了謝謝了，但她並沒有看我。」所以這位女民眾的行為，令到他非常難忘。而在場嘉賓就猜測可能該民眾由於看得陶醉，以至於沒有抬頭看身邊人，相信當時這位民眾有看到黃曉明道出這個經歷時，應該會很後悔。