羅密歐｜陳豪神級翻滾力獲讚有型　孖陳茵媺食三文治曬恩愛

TVB熱播劇《羅密歐與祝英台》今（17日）將播出大結局。而在昨晚（16日）一集英華（蔣祖曼飾）大義滅親殺死仁義（鄭子誠飾）後，決心離開祝家返回第八區，臨走前向英台（陳茵媺飾）及山伯（陳豪飾）送上祝福。解決仁義後，英台做回祝家話事人，並嘗試幫密歐（周嘉洛飾）及麗葉（游嘉欣飾）爭取成婚，可惜遭四大家族極力反對。而另一邊廂，為了從細媽Dora（江美儀飾）手上救回大哥密林（吳子冲飾）及二哥密田（徐文浩飾），密歐在山伯陪伴下殺返羅家，二人拍住上與羅家保鏢展開激烈槍戰，最終卻因Dora挾持密林令拯救行動陷膠著狀態。

「洛豪CP」又再合體出擊！

陳茵媺「心心腰果眼」電力驚人

昨晚陳豪拍住嘉洛殺入羅家救人一幕相當有型，不但揸槍姿勢有型有款兼眼神凌厲，更施展超凡跳躍及奔跑功架，其中一連串開完槍轉身180度後再飛躍上沙發的動作，加上與嘉洛「神同步」的翻滾動作，獲網民大讚寶刀未老兼型到爆。這邊廂山伯與密歐拍住上大戰壞人驚險刺激，另一邊廂阿Mo及Aimee「寓拍劇於晒恩愛」場口，還有山伯與英台恩愛吃早餐一幕，全程冧到痺的二人不時甜蜜互望，配以英台扁嘴撒嬌的畫面，令不少網民大嘆「甜到惹蟻」。由於之前一直有傳《羅祝》大結局將有重要角色死亡，如今臨結局前山伯與英台如此甜蜜，不少網民均擔心二人最終未能大團圓，更預計梁山伯極有可能因為要救羅家壯烈犧牲。

陳豪180度轉完身再飛躍上沙發嘅呢套動作相當俐落。

英台「心心腰果眼」電力驚人。

鄭子誠「奸句」成最新網絡潛力圖

另有「奸人專業戶」之稱的鄭子誠，則因劇中一句「吔屎啦你」在網上掀起熱話。事緣在官方網站日前上載一條惡搞祝仁義劇中經典對白的宣傳片，將「吔屎啦你」套用在不同的辦公室情景中，結果引發網民熱烈轉載及討論，並笑指子誠甚有潛質挑戰張學友多年前「創立」的經典金句原圖：「音樂情人挑張學友機」、「將會成為最新最合適嘅gif」、「最新表情包」、「咁先似鄭子誠」。更搞笑的是，由於事件持續在網上發酵，最終就連吳業坤亦被吸引亂入留言區「派花生」，並跪求小編照辦煮碗為他炮製爆笑gif圖。

鄭子誠呢句對白，加埋佢啲表情，一絕！