迪瑪希下月香港開演唱會　慶祝進軍世界樂壇七周年紀念

2017年哈薩克歌手迪瑪希參加內地綜藝節目《歌手》備受觸目，憑着天籟之聲及高音演唱大獲好評，收穫了不少粉絲。而為了迎接其進軍世界樂壇七周年紀念，其將會舉行《STRANGER迪瑪希巡迴演唱會》，而在下月23日就會來到香港站舉行，將為現場觀眾帶來一場震撼的音視聽盛宴，帶領大家穿梭在音樂的時空，感受來自他的獨特音樂魅力。

迪瑪希唱歌了得。（迪瑪希微博圖片）

在2016年12月24日，迪瑪希隻身來到北京，開始了他的音樂篇章，而2023年12月23日在香港舉行演唱會，恰逢7周年的日子。 而“7”這個數字對哈薩克人來說是個很特別的數字，而對於迪瑪希和Dears（迪瑪希歌迷稱號）來說，也具有 「完整、完美和深刻 」的重要意義。因此，在這個別具意義的時刻，迪瑪希期待和一直陪伴他、支持他的全球歌迷一起度過，在香港這個美麗的城市，共同創造一個屬於D&D“難忘的一天”。

迪瑪希12月24日在香港舉行個唱。

迪瑪希被譽為是哈薩克斯坦國寶級歌手，獲哈薩克總統親自授予「人民藝術家」稱號。 出生於音樂世家的他，從小學習唱歌，懂鋼琴、冬不拉等樂器，不僅擁有超越6個八度的驚人音域，並且除哈薩克語之外，還能用中、英、法、意、俄等多種外語詮釋不同風格的歌曲，詞曲創作、編曲、視頻創意，展現出在音樂領域方方面面的才華，可謂是全能唱作歌手，因而受到全球樂迷的喜愛。

迪瑪希是全能唱作歌手，受到全球樂迷的喜愛。（迪瑪希微博圖片）

而迪瑪希演唱會公開發售門票將在11月20日（星期一）下午2時在HK TICKETING快達票公開發售。 票價分為：$1,588、$1,388、$988。，想知道更多有關迪瑪希香港演唱會的相關資訊，就要留意主辦及協辦單位的FB和IG。