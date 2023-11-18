新聞女王｜炎明熹首唱台慶劇歌　為英文詞查字典︰逐隻字練習點讀

由無綫與優酷聯合製作的劇集《新聞女王》即將播出，而在未正式播出前該劇集已備受大家關注。而昨晚（17日）在內地開播前夕就早已錄得超過2.7億的微博話題閱讀量（截至昨午四時）、17.5萬的微博話題討論量，以及超過2.8億的抖音累計話題播放量，相當厲害。另外還打破歷史，以超過100萬預約數量登上「優酷史來港劇預約Top 1」，可見大家對該劇集是多麼的期待。

《新聞女王》以超過100萬預約數量登上「優酷史來港劇預約Top 1」。

而為了配合《新聞女王》在內地首播，無綫官網昨晚就釋出長約1.5分鐘的片尾曲《Crystal Clear》MV，並由人氣歌手炎明熹（Gigi）主唱。由於《Crystal Clear》是英文歌，亦是Gigi首度推出的個人英文單曲，播出後旋即引起熱議，Gigi除被獲讚Accent及咬字俱佳外，其恍如耳語般的輕唱功亦別具穿透力，令樂迷聽出耳油。

阿佘同馬明嘅VS令網民大感期待。

錄音中途難頂肚餓 食完肉餅飯Power level up？

而Gigi受訪時坦言對新歌反應感到期待，皆因是其首支英文單曲之餘，亦是首度為台慶劇獻唱歌曲，她表示：「希望我聽到首歌時唔會覺得太尷尬啦。」而為了該首歌，她更做足功課：「因為我本身英文唔係咁常用，所以我有逐個字去查字典，同埋寫低晒啲意思，等自己可以了解啲歌詞好啲。發音方面，我事前都有練習，逐個字去練習點讀，練到覺得有效果先成句讀出嚟。」談到錄音，Gigi就笑指過程尚算順利，只是其間因肚餓以致唔夠氣：「我平時一係食完嘢抖一陣就錄音，一係就錄完音先食。嗰日我諗住錄完音先食嘢，但去到一半需要錄到powerful嘅部份時，我就真係冇辦法喇，不如食啲嘢先，結果我食咗肉餅飯，食完之後真係有番啲力氣，否則係餓到郁唔到。」

劇集片尾曲《Crystal Clear》由炎明熹主唱。（炎明熹微博圖片）

除片尾曲主唱身份曝光，MV還曝光了劇集的星級客串陣容，當中最大驚喜的是陳山聰，片段所見他肉緊地痛苦揮刀，手中還持有一個洋娃娃，似乎飾演的並非普通角色，令人期待。

陳山聰今次嘅角色，就咁睇都幾有挑戰性。