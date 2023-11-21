袁偉豪張寶兒榮升新手父母　爸爸喺產房陪出世媽媽生完爆喊

袁偉豪同張寶兒榮升爸爸媽媽。(ig@_bowiecheung_)

袁偉豪太太張寶兒（Bowie）早前宣布懷孕，但一直不肯公布胎兒性別，昨日（20日）張寶兒在社交平台宣布兒子（袁咕碌）已經於日前（17日）出生，正式公布胎兒性別。更在文中提到第一次做父母的喜悅，而爸爸袁偉豪更全程在產房陪伴，也拍下了兒子出生的過程，不少人立即送上祝福。張寶兒更以兒子第一身的角度來發文，亦不忘感謝醫生及護士們。

呢個就係袁咕碌。(ig@_bowiecheung_)

張寶兒以兒子第一身角度發文。(ig@_bowiecheung_)

爸爸袁偉豪更全程在產房陪伴，也拍下了兒子出生的過程。(ig@_bowiecheung_)

張寶兒全文如下：

2023年11月17日，我終於見到爸爸媽媽了！

媽媽一聽到我落地哇哇大喊，就激動得眼淚不斷流

爸爸全程陪伴在旁，更加喜悅地拍下了整個過程

他一剪臍帶我已經急不及待張開雙眼來𥄫𥄫他👀🤭



多謝婦產科張智醫生非常專業，讓爸媽整個孕程產檢都很放心，媽媽開刀生產很順利，產後傷口也不痛，很快可以下床



多謝麻醉科陳俊輝醫生，儘管媽媽血管很幼，也成功很快手幫她打點滴和麻醉針



多謝兒科楊萬鋒醫生，在我一出世後便照料我，觀察我的變化和狀態



更要多謝醫院裡的護士長Ruby和好多姑娘們 日以繼夜耐心地照顧我和媽媽的生理需要和心理變化，



又教導媽媽如何餵飼我照料我，讓我們可以在赤裸坦誠地依靠她們。



多謝大家好多好多的愛護和祝福



以此報平安

非常感恩🙏🏻

也非常期待我的家🥰🥰♥️♥️

