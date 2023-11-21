吳千語被批冇代表作得感情事　霸氣反擊︰我的代表作就是我自己

去年公開認愛「百億富三代」男友施伯雄（Brian)的吳千語（Karena)愈愛愈高調，近來更一起參加內地綜藝節目《愛的修學旅行》錄製，在面對網友辛辣提問時，他們大方回答，Brian更被激讚是高情商體貼男友。

吳千語同男友施伯雄一起參加綜藝節目。（微博圖片）

吳千語除了與施伯雄的戀情受到大家關注之外，其早年與林峯的一段情都令大家印象深刻，即使二人已分手多年，但不時都會引起網民們討論。正正因為圍繞在她身上的都是感情問題，所以有網民就辛辣表示其好像沒有代表作，感情事好像是其唯一有話題的代表作。對此她就霸氣回應表示：「其實我覺得應該說我的代表作就是我自己。無論我是幹嘛的，因為我覺得沒有什麼東西比活得快樂更重要，或者讓我的伴侶開心更重要，所以其實大家怎麼想我的也沒什麼關係，我就做我應該做的。」

吳千語曾與林峯相戀。（微博圖片﹑林峯微博圖片）

而給人印象戀愛經驗豐富的她，更講到有不少民眾建議其出書教大家感情事，對此她就表示：「我覺得我有一點是我沒有談過渣男，就是可能是因為一開始這個人，我會願意跟他再進一步的，我就已經過濾了一些，所謂的渣男的特質的人。」選男友眼光慧眼獨到，令不少人羨慕。

吳千語表示自己沒有談過渣男。（微博圖片）

另外，與施伯雄戀愛多年，近年不時傳出懷孕消息，雖然只是傳聞一則，但對於想不想要生小孩子一事，吳千語就將這個問題轉給男方回答，而他的答案盡現高情商一面：「我覺得每一次有網友說，好好像是懷孕了，其實我心情是開心的。因為她其實一直以來都是一個不會長肉就很瘦的一個人，但是我覺得某一個程度應該是你開心才會幸福肥。然後我覺得小朋友就有這個計劃，也有這個想法，但是也看她工作的那個計劃，因為我覺得最終懷孕的那個是女生，那其實對於女生的影響就她們可能，如果她也是有自己工作的，那我覺得也需要尊重她，希望是在哪一個時間點去嘗試。」強調大家都很喜歡小朋友的，他的回答大方得體又給予女性尊重，讓不少網民讚不絕口。

施伯雄被讚體貼。（微博圖片）

在節目中有問必答的他們，亦公開表明目前正在備婚狀態中，吳千語亦以未婚夫形容對方：「明年就會有一個比較正式的一個婚禮這樣。」真的恭喜呀！

明年二人會舉行婚禮。（微博圖片）