來者何人｜趙文卓打醉拳一氣呵成　網民大讚︰一招一式都是專業

有「功夫皇帝」之稱的內地男星趙文卓，近來參與錄製的功夫類綜藝節目《來者何人》引起不少關注。雖現年其已51歲但絕對寶刀未老，事關在最新一集節目預告中，其將與亞洲首位奪得UFC（終極格鬥冠軍戰）女子冠軍的張偉麗同台切磋，兩位大展真功夫，讓不少網民看得相當過癮。

趙文卓在節目上大展真功夫。（影片截圖）

從小習武並在多部影視作品中展現真功夫的趙文卓，其能力從來沒有人質疑。而在今次節目中，他就透過自身經驗同大家分享武術、功夫等。除此之外，節目中更邀請了亞洲首位奪得UFC（終極格鬥冠軍戰）女子冠軍的張偉麗上節目，從最新預告片可見，他們兩位在舞台中央展現真功夫切磋，趙文卓拳腳並用，一招一式絲滑流暢，拳拳到肉，其使用旋風腿強而有力，更疑似踢到張偉麗的頭部。當然，張偉麗亦不遑多讓，其主打揮拳技術，拳擊動作非常之快，你一招我一招，兩位對打流暢，非常精彩。

趙文卓同張偉麗對打。（影片截圖）

雖然只是預告，但已經看到不少網民大呼過癮，紛紛表示真實感強，高手過招就是精彩，大家留言表示：「卓哥武打高手」、「一招一式都是專業」、「好能打」等，令大家相當期待正片。

好激烈。（影片截圖）

除了他們兩位對打之外，趙文卓更在節目中展現醉拳。眼見他扮醉時展現真功夫，時而快速揮拳，時而踢腿，又倒下起身等，一拳一腳相當厲害，整套動作行雲流水，一氣呵成完成，大家再次被其真功夫吸引，紛紛激讚。

趙文卓打醉拳。（影片截圖）