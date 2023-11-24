Baby捲瘋馬騷風波未平息疑遭軟封殺　被爆旗下創投基金突注銷

人氣女星Angelababy（楊穎）早前因在巴黎被影到去看韓國女團Blackpink成員Lisa的瘋馬騷（Crazy Horse Paris)，引來大批內地網民不滿，甚至引來家長實名舉報，但她仍未就事件對外作出任何回應。

有家長實名舉報Angelababy睇瘋馬騷教壞細路。（微博圖片﹑楊穎工作室微博圖片）

未知是否因該事件帶來許多負評聲音有關，有網民就發現最新一季的《奔跑吧生態篇》主持名單沒有她的名字，猜測其被踢出節目，而她其實已參與該節目錄製有近十年時間，非常之長久。

除此之外，近來內地舉辦的大型時尚活動，亦不見Angelababy的蹤影，過往她都會出席這一些大型活動，並在紅地氈上亮眼十足，秒殺不少女明星。

Angelababy被指踢出《奔跑吧》節目 。（Angelababy工作室微博圖片）

工作量減少疑被軟封殺的她，近日被內地媒體發現，有一間在2015年5月成立的寧波星鎏股權投資中心，旗下有由Angelababy創立的AB Capital 旗下創投基金，但現在透過天眼App查示，該企業的狀態為注銷，而注銷原因則是決議解散。

據內地媒體指出，該股權投資中心的執行事務合伙人為上海星彌資產有限公司，出資額高達1.8億人民幣，經營範圍有股權投資、創業投資等。而在這個敏感時期被發現有商業變動，雖然商業變動實屬正常，但難免在這個時候會引起許多猜測，令不少網民直言難道真的被封殺？