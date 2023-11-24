吳亦凡二審維持原判　都美竹被爆講大話幕後有寫手

內地男星吳亦凡在2021年因被網紅都美竹連環踢爆酒店選妃、涉嫌誘姦未成年女性等事，同年8月份在北京因涉嫌強姦罪正式被逮捕。而案件經過一審後，在去年遭判13年有期徒刑附加驅逐出境，而在一審宣判過後，吳亦凡一方提出上訴，但今（24日）據內地媒體報導指出，二審結果將維持原判，而在二審宣判時，他的近親屬同加拿大駐華使館官員亦有在場旁聽。

吳亦凡涉強姦案被法院駁回上訴 二審維持原判

吳亦凡二審維持原判。（微博圖片）

在未得知二審將維持原判之前，就在日前親自將吳亦凡送入牢獄的都美竹，被爆出原來有一位徐姓寫手負責幫她撰文，曾撰講述自己（都美竹）被迷姦的經過，當中更提到8名未成年受害人，最終令到吳亦凡入獄。但徐姓寫手就指自己打造了女英雄，但對方卻做出不英雄的事，所以爆出都美竹是謊話連篇，指其實是她自願跟吳亦凡發生性關係，甚至案中8名被迷姦的未成年少女也是他們一手捏造，因而冤枉了吳亦凡，所以深感後悔，更加入了吳亦凡團隊幫忙搜證，實行棄暗投明。

徐姓寫手爆出都美竹謊話連篇。（微博圖片﹑都美竹微博圖片）

亦因為有感冤枉了吳亦凡，所以徐姓寫手都表示自己因為冤枉好人而晚晚失眠，覺得對不起對方，他表示：「我對不起他，我這一輩子都對不起他。」更指出自己亦有跟吳亦凡的律師團隊﹑家屬﹑吳媽媽道歉。