周嘉洛疑被前幕後網民點揞名「周街鱷」指扮嘢：我覺得好合理

周嘉洛今日（24/11）現身將軍澳電視城出席無綫處境喜劇《愛回家之開心速遞》宣傳活動。對於早前有曾任職幕後的網民，在網上發文點揞名爆料指007、短腳蝦伉儷、痰＋池、老千嘩、周街鱷等人擺款，同時亦特別點名大讚洪永城及袁文傑為人友善有傾有講。

周嘉洛覺得做藝人有時候是左右做人難。（梁碧玲攝）

周嘉洛接受《香港01》訪問時表示：「其實呢個問題我都知咗好多年，可能有時候可能笑少咗一吓，可能就會令人誤會咗，因為可能人哋會睇第一印象。不過如果嗰個人講緊我，但又未知係唔係，其實我就無所謂嘅，因為如果有人講緊我，我就覺得好合理嘅。咁所以我之後都會留意吓改善吓，就算再攰啲，都要對人微笑同打招呼。（你係咪只對靚女微笑打招呼！）都唔係，一般嚟講對住靚女反而會少啲，如果有機會，我對你唔點頭打招呼，有機會你好靚，我怕醜就會抵頭，不過呢個都係講笑啫。哈哈！不過講真，自問一般我對人都好有禮貌嘅，咁但禮貌呢啲嘢就好難講自己係，係要人話先知係嘅，咁所以有人反映嘅話，我都願意接受，自己都會多加注意。（會唔會覺得做藝人有時左右做人難？）有時候都會咁諗，但大部分時間就要提返自己，做呢行就會畀人評頭品足，咁所以我係好明白，咁所以我會繼續努力再做更好。」